Miles de mendocinos marcharon en defensa de las universidades públicas

Como en todo el país, en Mendoza se llevó adelante la marcha universitaria para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sancionada y ratificada (tras el veto de Javier Milei) por el Congreso . La movilización inició en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo a las 16.15, con la participación de autoridades, docentes, estudiantes, la FUCuyo, agrupaciones sociales y políticas, y público en general.

Previo a partir la caravana, se leyó un comunicado que advierte sobre la situación crítica que atraviesa el sistema universitario por el incumplimiento de la norma , con una fuerte caída de recursos y una marcada pérdida del poder adquisitivo de salarios y becas.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MarchaFederal | Mendoza sale a la calle por la Universidad Pública. Arrancó una nueva movilización nacional en defensa de la educación y el sistema científico. Estudiantes, docentes y egresados de la UNCuyo ya caminan hacia la Plaza Independencia para reclamar por el financiamiento universitario y salarios dignos. #Universidad #Mendoza"

Además, denuncia un deterioro general del funcionamiento de las universidades, el riesgo de expulsión de estudiantes y trabajadores del sistema ; y cuestiona al Gobierno nacional por desconocer fallos judiciales .

La convocatoria fue similar a la de la última marcha (en septiembre del año pasado), cuando unas 20 mil personas se manifestaron en la capital provincial. La particularidad de este turno fue la mayor presencia de adolescentes, una característica que no había sido tan visible en movilizaciones anteriores.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MarchaUniversitaria | Como en todo el país, en Mendoza se llevó adelante la marcha universitaria para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sancionada y ratificada (tras el veto de Javier Milei) por el Congreso. La movilización inició en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo a las 16.15, con la participación de autoridades, docentes, estudiantes, la FUCuyo, agrupaciones y público en general. Noticia en desarrollo... @carlacanizzaro @cristianlozanofoto" View this post on Instagram

Marcha universitaria en Mendoza y las diferencias electorales de lado

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada es que las distintas fórmulas que competirán en las próximas elecciones del 9 de junio de la UNCuyo marcharon en unidad, dejando de lado, al menos por hoy, las diferencias de campaña.

En ese marco, el candidato a rector por Sumar Universidad, Gabriel Fidel, aseguró a Sitio Andino que la realización de una cuarta movilización responde a la falta de respuestas del Gobierno nacional. El dirigente oficialista estuvo acompañado de la actual rectora Esther Sánchez, con quien cerró un acuerdo tras protagonizar un proceso interno conflictivo.

Gabriel Fidel, marcha universitaria 12-05-26 Gabriel Fidel, candidato a rector de la Universidad Nacional de Cuyo por el oficialismo. Foto: Cristian Lozano

"Buscamos la implementación inmediata de la ley de financiamiento universitario, que nos permitiría tener los fondos suficientes y previsibilidad", explicó.

Además, subrayó que el reclamo también incluye “salarios dignos para docentes y no docentes” y recursos para el funcionamiento del sistema científico. “Hoy no es un día de campaña, es un día de unidad en defensa de la universidad pública”, remarcó.

En la misma línea, la candidata a rectora por Encuentro Plural, Adriana García, remarcó a este medio que “la marcha está presidida por la unidad” y advirtió sobre el complejo escenario que atraviesa el sistema universitario.

Adriana García, Ismael Farrando, Javier Ozollo, marcha universitaria 12-05-26 (02) Adriana García y el resto de los candidatos a rectores y vicerrectores marcharon juntos en defensa de la universidad pública. Foto: Cristian Lozano

“Si no hay resistencia, si no hay manifestación y si no hay lucha, las universidades nacionales argentinas van a desaparecer”, sostuvo, y agregó que, más allá de la contienda electoral, “nos une esta problemática que es el financiamiento”.

Marcha universitaria: los docentes de la UNCuyo y el impacto del ajuste

Desde el ámbito sindical, la secretaria gremial de Fadiunc, Verónica Falcón, enfatizó que el reclamo ya cuenta con respaldo judicial y apuntó directamente contra Casa Rosada.

“Dos medidas judiciales dijeron que tienen que pagar sueldos y garantizar becas para sostener la calidad del sistema universitario”, señaló, y agregó que el financiamiento requerido “representa apenas el 1% del PBI”.

Marcha Universitaria, financiamiento universitario Foto: Cristian Lozano

En ese sentido, consideró que “no hay voluntad política” y destacó que la movilización busca demostrar que la sociedad respalda la universidad pública.

Mientras la columna avanzaba por las calles del Gran Mendoza, el mensaje se repetía entre carteles y cánticos: defender el sistema universitario como herramienta de inclusión, desarrollo y movilidad social.

Marcha universitaria, financiamiento universitario Foto: Cristian Lozano

Por otra parte, estudiantes de la Universidad expresaron su reclamo y preocupación por la situación actual que atraviesa la institución e invitaron a los mendocinos a involucrarse en la lucha. "Es importante que estemos acá como en las marchas anteriores. Estamos bancando los paros y las luchas de los docentes porque no se puede creer que no tengan un salario digno".

En este sentido, reafirmó la importancia de las universidades públicas e invitó al público en general a sumarse a las manifestaciones y escuchar a los distintos sectores políticos que circulan en el ámbito educativo. "Argentina es uno de los pocos países en todo el mundo que tiene universidad pública, es decir, que absolutamente cualquier persona puede acceder", manifestó Emilce Albornoz, estudiante de la carrera de Comunicación Social.

marcha universitaria, uncuyo, mendoza, 12 de mayo Foto: Cristian Lozano

La universidad pública hace a todo el país, porque la educación hace al profesional que te va a atender mañana La universidad pública hace a todo el país, porque la educación hace al profesional que te va a atender mañana

En la misma línea, una estudiante de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública fue enfática con la sociedad en general. "Necesitamos más que nunca el apoyo de todos. La universidad pública es la herramienta de ascendencia social más importante que tenemos en este país y por eso estamos acá en la calle defendiéndola".

marcha universitaria, uncuyo, mendoza, 12 de mayo Foto: Cristian Lozano

En San Rafael también se marchó por la universidad pública

En el Sur provincial también hubo movilización. En el departamento de San Rafael unas 500 personas marcharon por las calles céntricas (desde el KM 0, por avenida San Martin y concentración en Plaza del Inmigrante), con participación de autoridades de la sede local de la UNCuyo, así como de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También se hicieron presentes dirigentes políticos locales. A diferencia del año pasado, en esta oportunidad no hubo incidentes con la policía.

marcha universitaria 12-05-26 San Rafael (02) Cientos de personas se movilizaron por las calles de San Rafael. Foto: Medios Andinos

El comunicado completo