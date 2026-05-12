12 de mayo de 2026
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Universidad Nacional de Cuyo

Escuelas de la UNCuyo: 3.000 aspirantes ya nivelan para competir por uno de los 1.100 bancos

Con una demanda que triplica la oferta de vacantes, los alumnos buscan asegurar su lugar en alguna de las seis escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Escuelas de la UNCuyo: 3.000 aspirantes ya nivelan para competir por uno de los 1.100 bancos.

Escuelas de la UNCuyo: 3.000 aspirantes ya nivelan para competir por uno de los 1.100 bancos.

 Por Natalia Mantineo

Con la mirada puesta en el ciclo lectivo 2027, el proceso de ingreso a las escuelas Secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) entró en su etapa decisiva. En las últimas horas, un total de 3.026 aspirantes quedaron habilitados para iniciar el Trayecto Formativo de Nivelación, una instancia virtual obligatoria que funciona como base académica para los exámenes finales.

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UNCuyo: 3.000 alumnos aspiran por uno de los 1.100 bancos disponibles para el ciclo lectivo 2027

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Universidad Nacional de Cuyo: nivelación virtual y requisitos

El cursado se desarrolla a través del Sistema Institucional de Educación a Distancia, donde los jóvenes trabajarán módulos específicos de Lengua y Matemática.

Según informaron desde la coordinación, los materiales digitales han sido renovados respecto a años anteriores para priorizar los saberes básicos indispensables para el nivel secundario.

Para poder acceder a los exámenes finales de ingreso, los alumnos deben cumplir con un requisito estricto: aprobar al menos cinco de los seis módulos propuestos en cada una de las dos áreas temáticas. Este trabajo en plataforma concluirá oficialmente el sábado 15 de agosto.

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El proceso de nivelación es virtual y obligatorio: concluirá oficialmente el sábado 15 de agosto.

El proceso de nivelación es virtual y obligatorio: concluirá oficialmente el sábado 15 de agosto.

El camino a los exámenes

Una vez finalizada la etapa de nivelación, la Universidad publicará el 8 de septiembre el listado definitivo de quienes están en condiciones de rendir. Las evaluaciones, que no cuentan con instancia de recuperatorio, tienen fecha confirmada:

  • Lengua: sábado 26 de septiembre.

  • Matemática: sábado 3 de octubre.

Resultados y Orden de Mérito

La asignación de las vacantes se realizará por estricto orden de mérito, basado en el promedio de las evaluaciones. El cronograma de publicación de resultados finales es el siguiente:

  • 21 de octubre: resultados para las escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear).

  • 5 de noviembre: resultados para los bachilleratos orientados (Colegio Universitario Central, Martín Zapata, Magisterio y DAD).

Con este sistema, la UNCUYO busca garantizar un ingreso transparente y de excelencia para los más de tres mil jóvenes mendocinos que inician hoy este importante desafío educativo.

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