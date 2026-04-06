Escuelas de la UNCuyo: comenzó la preinscripción y será por tiempo limitado.

Este lunes 6 de abril se puso en marcha el cronograma oficial para los alumnos que buscan un banco en las escuelas Secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo para el ciclo lectivo 2027. El proceso es 100% virtual y cuenta con un plazo de ejecución de cinco días.

El sistema quedó habilitado a primera hora de este lunes y funcionará de manera ininterrumpida hasta el viernes 10 de abril a las 23.59 . No habrá prórrogas, por lo que se recomienda realizar el trámite con antelación para evitar saturaciones en el servidor.

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Escuelas de la UNCuyo: cómo anotarse para el ingreso 2027

Están en juego 1.110 vacantes que se reparten entre los seis establecimientos de la Universidad:

El registro debe hacerse ingresando al portal oficial de la UNCuyo ( www.uncuyo.edu.ar ) o a través de las páginas web de cada colegio.

En total, habrá cupo para 1110 alumnos.

Documentación necesaria para tener a mano:

Certificado de alumno regular: correspondiente al último año de la Primaria.

Email del estudiante: es obligatorio que el alumno tenga una cuenta propia (no de los padres), ya que será su llave de acceso a las aulas virtuales de nivelación.

El Trayecto de Nivelación: la clave del ingreso

A diferencia de años anteriores, ya no se pide un promedio mínimo de la Primaria para anotarse. Ahora, el sistema es más inclusivo pero requiere un esfuerzo extra en la formación previa.

Lo que sigue en el calendario:

Inicio del cursado virtual: 11 de mayo.

Duración: hasta el 15 de agosto.

Exigencia: aprobar al menos 5 de los 6 módulos propuestos (Lengua y Matemática).

Instancia final: solo quienes aprueben la nivelación podrán rendir los exámenes presenciales a finales de septiembre.

Un dato clave es que la asignación final de los bancos se determinará por el orden de mérito resultante de los promedios obtenidos en los exámenes de septiembre.

Los materiales de estudio han sido renovados y ya están disponibles para su consulta en las plataformas oficiales.