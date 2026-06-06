6 de junio de 2026
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Día Mundial de los Pacientes Trasplantados: por qué se celebra hoy, 6 de junio

Cada 6 de junio, se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial de los Pacientes Trasplantados: por qué se celebra hoy, 6 de junio
Día Mundial de los Pacientes Trasplantados: por qué se celebra hoy, 6 de junio
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Paciente Trasplantados, una fecha promovida en 2006 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). A continuación, todos los detalles de la efeméride.

Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes
Hoy es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados

Hoy es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados

Donar órganos: un gesto de vida, esperanza y compromiso con quienes esperan un trasplante

Esta efeméride tiene como propósito principal promover una cultura solidaria de donación de órganos, tejidos y células, destacando su importancia como un acto altruista que puede salvar vidas y ofrecer una segunda oportunidad a las personas que se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante.

Asimismo, busca reforzar la necesidad de implementar y fortalecer políticas de control, regulación y transparencia que permitan prevenir la explotación comercial y el tráfico de órganos, garantizando así prácticas médicas éticas, seguras y equitativas en todo el mundo.

En la actualidad, los trasplantes representan una verdadera esperanza para miles de pacientes, ya que constituyen en muchos casos la única alternativa terapéutica posible para prolongar la vida o mejorar de manera significativa su calidad de vida, permitiendo recuperar funciones vitales y bienestar general.

En Argentina, alrededor de 7.000 personas se encuentran actualmente en lista de espera para recibir un trasplante que les permita vivir o mejorar su calidad de vida, lo que pone en evidencia la importancia de seguir fortaleciendo la concientización sobre la donación y el compromiso social en torno a esta temática.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 6 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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