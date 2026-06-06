Alumnos y científicos se unen para monitorear el clima de Malargüe

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente , una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar la protección de los recursos naturales y generar conciencia sobre los desafíos ambientales que enfrenta el planeta. En Malargüe , la jornada fue escenario de diversas actividades educativas y de reflexión.

Las actividades centrales se desarrollaron en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus , donde instituciones educativas, organismos públicos y referentes científicos participaron de charlas, talleres y proyecciones destinadas a fortalecer la educación ambiental y promover el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno .

Uno de los principales disertantes fue Federico Robledo, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador del CONICET , quien abordó aspectos vinculados al cambio climático, el calentamiento global y sus impactos sobre los ecosistemas locales. Durante su exposición, destacó la importancia de involucrar a los jóvenes en el conocimiento de los fenómenos ambientales mediante la formación de alumnos observadores climáticos .

La propuesta busca que estudiantes de distintos establecimientos educativos participen activamente en el seguimiento y registro de variables meteorológicas de su entorno. A través de la observación sistemática y la recolección de datos, los jóvenes contribuyen al conocimiento del clima local, fortalecen la educación ambiental y desarrollan una mayor conciencia sobre los procesos que afectan a la comunidad.

CORDILLERA MALARGUE.jpeg Octubre con nieve en la cordillera malargüina (Foto Claudio Altamirano).

Evolución de las precipitaciones níveas y pluviales en Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, Federico Robledo explicó que los estudios realizados en la región confirman un aumento sostenido de la temperatura promedio y una disminución de las precipitaciones níveas en sectores cordilleranos. Como ejemplo, mencionó el caso de Valle Hermoso, donde las nevadas acumulaban alrededor de 450 milímetros durante los inviernos de comienzos de la década de 1990, mientras que actualmente los registros rondan los 300 milímetros.

Según detalló el especialista, esta reducción en las precipitaciones de nieve tiene consecuencias directas sobre la disponibilidad hídrica, ya que disminuyen los escurrimientos que alimentan los principales cursos de agua del departamento y de otras zonas del sur mendocino.

NUBES TORMENTA MALARGUE Claudio Altamirano

Asimismo, Robledo señaló que en las últimas décadas se ha observado una aceleración del ciclo hidrológico en amplios sectores del oeste de Mendoza. Este fenómeno se traduce en eventos meteorológicos más intensos y frecuentes, incluso en contextos de sequía prolongada. Como ejemplo mencionó las tormentas torrenciales registradas durante los últimos veranos, episodios que generan riesgos para las poblaciones y demandan una mayor preparación comunitaria.

La conmemoración del Día Mundial del Ambiente dejó así un mensaje claro, el de comprender los cambios que experimenta el clima y actuar de manera responsable resulta fundamental para proteger los recursos naturales y construir un futuro más sostenible para las próximas generaciones.