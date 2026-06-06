La comunidad siria en Mendoza mantiene viva su cultura de generación en generación

Mendoza alberga numerosas comunidades que encuentran en la provincia un espacio para preservar y difundir sus culturas. En ese contexto, Sitio Andino dialogó con Julio Alejandro Neme , presidente del Club Sirio de Mendoza y del Comité Orgánico Árabe de Mendoza, para conocer más sobre la comunidad siria en territorio mendocino.

Julio Alejandro Neme explicó que la primera gran ola migratoria siria hacia Argentina se produjo durante los años de la Primera Guerra Mundial, cuando numerosas familias enviaron a sus hijos a América para evitar que fueran reclutados por el Imperio Otomano, una situación que marcó profundamente a la comunidad.

Según relató, la caída del Imperio Otomano y el posterior dominio francés sobre Siria impulsaron una nueva corriente migratoria entre las décadas de 1920 y 1930. En esta etapa llegaron al país familias enteras, tanto musulmanas como cristianas, que encontraron en Argentina y en Mendoza un lugar donde asentarse y desarrollar sus proyectos de vida .

Con el crecimiento de la comunidad siria en la provincia surgieron instituciones destinadas a preservar su identidad cultural y fortalecer los vínculos entre sus integrantes. En ese contexto, en 1952 se fundó el Club Sirio de Mendoza, una entidad social y cultural que hasta la actualidad mantiene vivas las tradiciones mediante actividades artísticas, comunitarias y culturales.

En relación con las costumbres que aún perduran, Neme señaló: "Las tradiciones que hoy mantienen unida a la colectividad siria en Mendoza están vinculadas principalmente a la gastronomía. Entre los platos más representativos se destacan el kubbe crudo y cocido, los yabres (niños envueltos) y las sfijas (empanadas árabes). En cuanto a los sabores dulces, sobresalen el baklava y el sambusek. También el argile continúa siendo una importante costumbre de encuentro y socialización dentro de la comunidad. A ello se suman expresiones culturales como el Dabke, una tradicional danza folclórica".

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Los desafíos actuales de la comunidad siria en Mendoza

Respecto de los principales desafíos que enfrenta actualmente la comunidad siria en Mendoza, sostuvo que uno de los más importantes es mantener vigentes las instituciones y los espacios de encuentro que permiten preservar las costumbres y tradiciones.

Sobre la relación con la sociedad mendocina, destacó que la integración ha sido muy positiva a lo largo de los años. En ese sentido, afirmó: "Los árabes en Argentina son queridos y respetados, y se nota el cariño. La gente entiende también que es una comunidad leal a los principios de nuestro país".

Club Sirio de Mendoza (2) Un lugar de encuentro que mantiene vivas las tradiciones sirias en Mendoza

El Club Sirio de Mendoza es uno de los principales espacios de reunión de la comunidad siria en la provincia. Además, existen otras instituciones que nuclean a la colectividad árabe, como la Sociedad Árabe Islámica y el Centro Ortodoxo de Mendoza, que contribuyen a preservar las tradiciones, fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir el legado cultural a las nuevas generaciones.