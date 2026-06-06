6 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.

Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

un hombre tomando fotografías de la cúpula del Mundo de la Ciencia mientras es transformada en un gigantesco balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 previo al torneo, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. (Xinhua/Liang Sen) (oa) (da)

un hombre tomando fotografías de la cúpula del Mundo de la Ciencia mientras es transformada en un gigantesco balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 previo al torneo, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. (Xinhua/Liang Sen) (oa) (da)

La ciudad argentina de La Plata acogió el jueves el concurso Puente Chino 2026 para estudiantes argentinos del nivel secundario de todo el país, un entretenido y cálido evento que, desde la cultura, acercó a jóvenes de Argentina y China. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da) (ce)

La ciudad argentina de La Plata acogió el jueves el concurso Puente Chino 2026 para estudiantes argentinos del nivel secundario de todo el país, un entretenido y cálido evento que, desde la cultura, acercó a jóvenes de Argentina y China. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da) (ce)

El PSG le ganó por penales al Arsenal y es nuevamente campeón de la Champions League El equipo francés se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos tras igualar 1-1 en los 120 minutos.FOTO NA: @PSG_inside

El PSG le ganó por penales al Arsenal y es nuevamente campeón de la Champions League El equipo francés se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos tras igualar 1-1 en los 120 minutos.FOTO NA: @PSG_inside

un reloj de cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, México. (Xinhua/Li Muzi) (oa) (da) (ce)

un reloj de cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, México. (Xinhua/Li Muzi) (oa) (da) (ce)

La delegación de la seleccion argentina de futbol partió rumbo a Kansas City, donde hará base a la espera del debut en el Mundial. FOTO NA @Argentina

La delegación de la seleccion argentina de futbol partió rumbo a Kansas City, donde hará base a la espera del debut en el Mundial. FOTO NA @Argentina

un voluntario palestino disfrazado de payaso jugando con un niño con cáncer en el Hospital Infantil Al-Rantisi, en la Ciudad de Gaza.&nbsp;(Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ah)

un voluntario palestino disfrazado de payaso jugando con un niño con cáncer en el Hospital Infantil Al-Rantisi, en la Ciudad de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ah)

fuerzas terrestres israelíes llevando a cabo una operación militar, en la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano.&nbsp;(Xinhua/FDI) (rtg) (ah)

fuerzas terrestres israelíes llevando a cabo una operación militar, en la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano. (Xinhua/FDI) (rtg) (ah)

Un palestino fue asesinado el domingo por disparos israelíes en la barrera de separación en el poblado de Al-Ram, en el norte de Jerusalén, de acuerdo con fuentes palestinas. El Ministerio de Salud palestino informó en un comunicado de prensa que Imad Ishtayeh, de 26 años de edad y oriundo de la aldea de Salem, en el este de Naplusa, falleció a causa de las heridas sufridas tras ser baleado por las fuerzas israelíes cerca de la barrera de Al-Ram. (Xinhua/Nidal Eshtayeh)

Un palestino fue asesinado el domingo por disparos israelíes en la barrera de separación en el poblado de Al-Ram, en el norte de Jerusalén, de acuerdo con fuentes palestinas. El Ministerio de Salud palestino informó en un comunicado de prensa que Imad Ishtayeh, de 26 años de edad y oriundo de la aldea de Salem, en el este de Naplusa, falleció a causa de las heridas sufridas tras ser baleado por las fuerzas israelíes cerca de la barrera de Al-Ram. (Xinhua/Nidal Eshtayeh)

una novia asistiendo a una ceremonia de boda colectiva, en Kabul, Afganistán. En medio de las prolongadas dificultades económicas, el alto desempleo y las costosas tradiciones nupciales de Afganistán, cientos de parejas jóvenes están recurriendo a las ceremonias de boda colectivas como una forma asequible de comenzar su vida matrimonial. (Xinhua/Saifurahman Safi) (jg) (ra) (ce)

una novia asistiendo a una ceremonia de boda colectiva, en Kabul, Afganistán. En medio de las prolongadas dificultades económicas, el alto desempleo y las costosas tradiciones nupciales de Afganistán, cientos de parejas jóvenes están recurriendo a las ceremonias de boda colectivas como una forma asequible de comenzar su vida matrimonial. (Xinhua/Saifurahman Safi) (jg) (ra) (ce)

Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. FOTO NA: Damián Dopacio

Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. FOTO NA: Damián Dopacio

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.FOTO NA:@AlpineF1Team

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.FOTO NA:@AlpineF1Team

Palestinos trasladan a una de las víctimas asesinadas en un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 4 de junio de 2026.

Palestinos trasladan a una de las víctimas asesinadas en un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 4 de junio de 2026.

Temas
Seguí leyendo

Cómo la comunidad siria mantiene vivas sus raíces en Mendoza

Cómo adaptar la casa para un adulto mayor y evitar accidentes

Un día para la esperanza: por qué el 6 de junio se honra a los pacientes trasplantados

El juego que marcó generaciones regresa para el Mundial con premios millonarios

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de junio

Del pozo petrolero al placard: por qué gran parte de la ropa que usamos está hecha con derivados del petróleo

Las imágenes del nuevo Ecoparque sorprenden: cómo quedó el ex Zoológico de Mendoza

Durante cuatro años, un colegio le negó apoyo escolar a un niño con autismo y la Justicia lo condenó

Lee además
El cuidador Bao Hong juega con un elefante joven en el Centro de Rescate y Cría de Elefantes Asiáticos de Xishuangbanna, en la prefectura autónoma dai de Xishuangbanna, Yunnan, suroeste de China.  (Xinhua/Hu Chao) NA
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Día Mundial del Ambiente en Malargüe.

Científicos expusieron en Malargüe los desafíos ambientales que enfrenta la región
LO QUE SE LEE AHORA
Los hinchas de la Selección de fútbol de Argentina ya pueden jugar el PRODE.

El juego que marcó generaciones regresa para el Mundial con premios millonarios

Las Más Leídas

Así es el nuevo Ecoparque de Mendoza: qué cambió y cuándo abrirá al público

Las imágenes del nuevo Ecoparque sorprenden: cómo quedó el ex Zoológico de Mendoza

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

Así le fue a Franco Colapinto en un sábado clave del GP de Mónaco

¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado

Las encuestas de Gran Hermano empiezan a definir al próximo eliminado y hay sorpresa

Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo

Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo