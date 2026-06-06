Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un palestino fue asesinado el domingo por disparos israelíes en la barrera de separación en el poblado de Al-Ram, en el norte de Jerusalén, de acuerdo con fuentes palestinas. El Ministerio de Salud palestino informó en un comunicado de prensa que Imad Ishtayeh, de 26 años de edad y oriundo de la aldea de Salem, en el este de Naplusa, falleció a causa de las heridas sufridas tras ser baleado por las fuerzas israelíes cerca de la barrera de Al-Ram. (Xinhua/Nidal Eshtayeh)