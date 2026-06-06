Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.
Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.FOTO NA: DAMIAN DOPACIO
un hombre tomando fotografías de la cúpula del Mundo de la Ciencia mientras es transformada en un gigantesco balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 previo al torneo, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. (Xinhua/Liang Sen) (oa) (da)
La ciudad argentina de La Plata acogió el jueves el concurso Puente Chino 2026 para estudiantes argentinos del nivel secundario de todo el país, un entretenido y cálido evento que, desde la cultura, acercó a jóvenes de Argentina y China. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da) (ce)
El PSG le ganó por penales al Arsenal y es nuevamente campeón de la Champions League El equipo francés se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos tras igualar 1-1 en los 120 minutos.FOTO NA: @PSG_inside
un reloj de cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, México. (Xinhua/Li Muzi) (oa) (da) (ce)
La delegación de la seleccion argentina de futbol partió rumbo a Kansas City, donde hará base a la espera del debut en el Mundial. FOTO NA @Argentina
un voluntario palestino disfrazado de payaso jugando con un niño con cáncer en el Hospital Infantil Al-Rantisi, en la Ciudad de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ah)
fuerzas terrestres israelíes llevando a cabo una operación militar, en la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano. (Xinhua/FDI) (rtg) (ah)
Un palestino fue asesinado el domingo por disparos israelíes en la barrera de separación en el poblado de Al-Ram, en el norte de Jerusalén, de acuerdo con fuentes palestinas. El Ministerio de Salud palestino informó en un comunicado de prensa que Imad Ishtayeh, de 26 años de edad y oriundo de la aldea de Salem, en el este de Naplusa, falleció a causa de las heridas sufridas tras ser baleado por las fuerzas israelíes cerca de la barrera de Al-Ram. (Xinhua/Nidal Eshtayeh)
una novia asistiendo a una ceremonia de boda colectiva, en Kabul, Afganistán. En medio de las prolongadas dificultades económicas, el alto desempleo y las costosas tradiciones nupciales de Afganistán, cientos de parejas jóvenes están recurriendo a las ceremonias de boda colectivas como una forma asequible de comenzar su vida matrimonial. (Xinhua/Saifurahman Safi) (jg) (ra) (ce)
Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. FOTO NA: Damián Dopacio
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.FOTO NA:@AlpineF1Team
Palestinos trasladan a una de las víctimas asesinadas en un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 4 de junio de 2026.