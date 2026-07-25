Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.
Un espectáculo de drones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se exhibe con el horizonte de Manhattan de fondo en Nueva Jersey, Estados Unidos Autor: XINHUA/NA
Varios cometas durante el Festival Internacional en la playa Parangkusumo en Yogyakarta, Indonesia. Foto: NA / Agung Supriyanto/Xinhua
Un grupo de actores realiza una actuación antes del partido final entre España y Argentina de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio New York New Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. (Xinhua/Hu Xingyu)
Un pescador captura peces en el río Mekong, en la provincia de Champasak (Laos), Foto: NA/ Kaikeo Saiyasane/Xinhua
Chocolate elaborado con diferentes proporciones de leche en polvo y cacao, en la isla de Combú, frente a la ciudad de Belém, Brasil. Foto: NA / Xinhua/CNA
Conmemoración del 32° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible. FOTO: JUAN VARGAS/NA
Varios niños corriendo en una zona de juegos acuáticos para refrescarse, en Varsovia, Polonia. (Xinhua/Jaap Arriens) (ra) (vf)
Sitio del derrumbe de una montaña provocado por las lluvias a lo largo de una sección del río Wujiang, en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China. (Xinhua/Huang Wei) (jg) (ra) (ce)
Artistas realizan una exhibición a caballo durante la ceremonia de inauguración de la 36.ª edición del festival Naadam en la Liga de Xilin Gol, en la Región Autónoma de Mongolia. Foto: Xinhua/Li Zhipeng
Temporal, en la comuna de Penco, en la región del Biobío, Chile. El temporal que desde el jueves azota 10 de las 16 regiones de Chile ha dejado al menos tres fallecidos, siete lesionados y más de 800 casas con algún tipo de daño, informó el viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. (Xinhua/Str) (jv) (ra) (da)
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró conforme luego de finalizar décimo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, resultado que le permitió sumar un punto para el campeonato y cerrar un fin de semana positivo con Alpine. FOTO NA: F1
El micro de la Selección argentina llega al predio de la AFA en Ezeiza. Los jugadores y el cuerpo tecnico llegaron al pais procedente de Nueva York luego de la final de la copa del mundo ante españa. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO
Equipos de rescate inspeccionan un tramo dañado de una carretera en la región de Coquimbo, Chile, (Xinhua)
Manifestantes de diferentes movimientos sociales participaron de la marcha convocada por la CGT, las dos CTA y la UTEP al Congreso donde también se manifiestan el movimiento de jubilados. FOTO NA: MARIANO SANCHEZ
El cohete portador Gravity-1, que transporta nueve satélites, despega desde aguas frente a la costa de Shanghái, en el este de China. (Xinhua)
Personal de los servicios de emergencia trabaja en el lugar donde se estrelló un helicóptero de instrucción en el barrio de Temelli, en Ankara (Turquía), el 22 de julio de 2026. Un piloto falleció y otro resultó herido al estrellarse un helicóptero de instrucción en Ankara, la capital de Turquía, el miércoles, según informaron las autoridades. (Mustafa Kaya/Imagen cedida vía Xinhua)
La Exposición Rural de Palermo celebra su 138° edición, consolidándose como uno de los eventos agroindustriales más importantes de Argentina y de la región. La muestra se extenderá hasta el domingo 26 de julio, y es un plan ideal para disfrutar durante las vacaciones de invierno, en familia, en pareja o con amigos. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO
Palestinos participan en una marcha para protestar contra los planes israelíes de desplazamiento forzoso en la ciudad de Gaza, el 23 de julio de 2026. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)