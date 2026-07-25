Cómo funciona el Programa de Identidad Biológica que ayuda a reconstruir historias familiares en Mendoza

Conocer los propios orígenes es un derecho humano fundamental. En Mendoza, ese derecho se transforma en una política pública concreta a través del Programa de Identidad Biológica , una iniciativa que acompaña a personas que buscan reconstruir su historia de origen y recuperar un aspecto esencial de su identidad.

Dependiente de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza, el programa comenzó a funcionar en 2024 bajo la Ley N° 9.182 y desde entonces brinda asesoramiento, contención e investigación a quienes desean conocer sus raíces biológicas. El trabajo es llevado adelante por un equipo interdisciplinario que acompaña cada caso de manera integral y confidencial .

La provincia se convirtió en la primera del país en contar con una ley sancionada y reglamentada que permite a las personas acceder a herramientas para reconstruir su historia familiar.

En diálogo con Sitio Andino, la directora de Derechos Humanos de Mendoza, Natalia Alonso , explicó que el principal objetivo del programa es " acompañar a las personas que buscan reconstruir su historia de origen y garantizar el derecho a la identidad , dado que es un derecho fundamental".

La provincia se convirtió en la primera del país en contar con una ley sancionada y reglamentada. Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo funciona el Programa de Identidad Biológica

El trámite puede iniciarlo cualquier persona nacida en Mendoza que desee conocer sus orígenes biológicos. Una vez presentada la solicitud, se coordina una entrevista que puede realizarse de manera presencial o virtual, según las circunstancias de cada caso. Alonso destacó que uno de los datos más importantes es la fecha de nacimiento, ya que determina el circuito de intervención.

Lo más importante también es la fecha de nacimiento de esa persona. Si nació entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, el circuito es otro Lo más importante también es la fecha de nacimiento de esa persona. Si nació entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, el circuito es otro

En los casos de adopciones ilegales, el trabajo se realiza en conjunto con el Registro Provincial de Adopciones, mientras que cuando existen sospechas de apropiaciones ilegales, interviene el Registro de Búsqueda Genética.

"Si se trata de adopciones ilegales, se trabaja en forma conjunta con el Registro Provincial de Adopciones y si son apropiaciones ilegales trabajamos con el Registro de Búsqueda Genética", señaló la funcionaria. Cuando corresponde, se toman muestras de ADN y se aguardan los resultados que permitan avanzar en la investigación.

Más allá de las pruebas genéticas, el programa desarrolla un exhaustivo trabajo de investigación para reconstruir cada historia. "Es un trabajo muy serio. Se hacen preguntas, se recaban datos, a veces se visitan domicilios. Hay todo un trabajo muy importante", destacó Alonso.

El programa desarrolla un exhaustivo trabajo de investigación para reconstruir cada historia.

El acompañamiento está a cargo del equipo de la Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que brinda contención durante todo el proceso de búsqueda.

Más de 260 personas buscan reconstruir su historia

Desde su creación, el Programa de Identidad Biológica registra más de 260 buscadores activos que esperan poder reencontrarse con parte de su historia familiar.

Hasta el momento, ya se concretaron 30 encuentros familiares, mientras que durante 2026 ingresaron 52 nuevas consultas y se lograron cuatro reencuentros.

Historias que demuestran el valor de recuperar la identidad

Detrás de cada búsqueda existe una historia marcada por preguntas, incertidumbre y esperanza. Uno de los casos más conmovedores ocurrió en agosto de 2024, cuando Malena Gamboa, de 18 años, pudo conocer a dos de sus tres hermanos biológicos.

Gracias al trabajo del Programa de Identidad Biológica, Malena viajó hasta la Ciudad de Mendoza y pudo concretar un encuentro. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La joven, quien vive en San Rafael, fue adoptada cuando era apenas un bebé por una familia que siempre le contó la verdad sobre su origen. Años después, impulsada por el acompañamiento de sus padres adoptivos decidio iniciar la búsqueda. y

Gracias al trabajo del Programa de Identidad Biológica, Malena viajó hasta la Ciudad de Mendoza y pudo concretar un encuentro que marcó un antes y un después en su vida, recuperando una parte esencial de su historia. Así fue que su tía abuela Beatriz le transmitió la historia de su madre biológica, quien ya había fallecido tiempo atrás.

Un reencuentro familiar, gracias a un programa único

En enero de 2025 y después de 37 años de espera, la protagonista fue una joven mendocina que pudo conocer quién era realmente y esto la llevó a volver abrazar a su verdadera madre y a sus 10 hermanos. Según el relato de Sol, a pesar de saber que era adoptada sentía que algunas cosas no le generaban comodidad: "Contacté a una abogada y ella me derivó al programa provincial. Desde ese momento, todo fue rapidísimo, tuve la primera entrevista el 8 de enero y el 24 del mismo mes me reencontré con mi mamá".

Sol se reencontró con su madre y sus 10 hermanos

Y agregó: "Siento una satisfacción enorme porque luego de años de búsqueda, de preguntarme durante 37 años quién soy y de dónde vengo, me reencontré con una familia enorme”.

Habló la tía de Sol, Patricia, quien afirmó que se enteró de la noticia esperada, por medio del programa provincial que se acercó a su hogar. Instó a que más personas se animen a participar del proyecto: "Nos enteramos cuando el equipo del programa Identidad Biológica de la Provincia vino a nuestro domicilio y nos comentó que había una chica que buscaba a su mamá y que coincidía con los datos de mi hermana Marta. Es un momento muy emotivo y de alegría para toda la familia. Quiero alentar a otras personas que buscan a alguien a que lo hagan porque es una experiencia muy hermosa".

Un nuevo reencuentro entre hermanos

En los últimos días, el programa volvió a escribir una historia cargada de emoción. La protagonista fue Rosa Miriam Ubieta, quien ingresó al Programa de Identidad Biológica el 23 de octubre de 2025 con el deseo de encontrar a un familiar biológico y reconstruir su historia de origen.

El esperado reencuentro se convirtió en el cuarto encuentro familiar concretado durante 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Tras varios meses de trabajo interdisciplinario, tareas de investigación y articulación institucional, y con el acompañamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas, fue posible localizar a Juan Alberto Rodríguez, su hermano biológico por parte materna.

El esperado reencuentro se convirtió en el cuarto encuentro familiar concretado durante 2026, reafirmando el impacto de una política pública, que garantiza el derecho de las personas a conocer su identidad y acceder a su historia biológica.

Las personas interesadas en iniciar una búsqueda o recibir asesoramiento pueden comunicarse al 2613852076 o escribir al correo electrónico [email protected].