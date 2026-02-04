Historia de vida: una joven mendocina conoció a su madre biológica a los 28 años

Este miércoles, se produjo el primer encuentro familiar del año bajo el Programa Identidad Biológica . Angelina, una de las protagonistas de esta historia de vida conoció a su madre, Mirta. La joven de 28 años siempre supo que era hija adoptada, pero destacó que sus padres le brindaron amor y contención.

Sin embargo, ella quiso conocer sus orígenes y por ello recurrió al Programa. Angelina destacó: “Tuve la suerte de que mis papás siempre me dijeron la verdad, entonces desde pequeña lo supe, pero lo fui procesando con el tiempo que durante la adolescencia aparecieron las preguntas. En la pandemia, decidí hacer la búsqueda porque no quedaba otra que la introspección, y empecé a hacer la búsqueda a través del registro de adopción y en diciembre del 2025, decidí gestionar el encuentro y ahí me encontré con los profesionales del Programa”.

Respecto al encuentro con su mamá Mirta contó: “No lo podía creer porque el proceso fue largo, pero cuando la vi estaba muy contenta, valió la pena la búsqueda . Luego de este primer encuentro, la intención es construir un vínculo y hemos quedado en eso".

También dedicó un mensaje para quienes están en la búsqueda de su origen : "Les diría que se animen a dar el primer paso, que después el camino va apareciendo”.

Guadalupe Álvarez, abogada del Registro Provincial de Adopción y encargada del Espacio de Búsqueda de Orígenes expresó su alegría por este encuentro. “Agradecemos al programa provincial porque después de un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hoy hemos tenido un nuevo reencuentro que lo celebramos en ambas instituciones. Así que después de una búsqueda de la documentación de la buscadora, de la historia de origen, de un trabajo de meses para develar esta historia, se articuló con el programa y las chicas pudieron lograr este reencuentro tan hermoso”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (@ministeriodegobiernomza)

Qué es el Programa de Identidad Biológica

Este hecho fue posible a través del Programa Identidad Biológica de la Dirección de Derechos Humanos que recibió a la joven de 28 años que había sido derivada desde el Registro Provincial de Adopción para ser entrevistada por los profesionales del programa.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Santiago Suarez, expresó: "Para quienes trabajamos en la gestión pública es muy gratificante constatar que las herramientas que brinda el Estado permiten este reencuentro entre madre e hija”. A su vez, invitó a quienes buscan su origen a acercarse al Programa "porque cuenta con equipos profesionales que pueden brindar la ayuda necesaria que cada caso requiere”.

Programa Identidad Biológica Mirta y Angelina, Mendoza Mirta y Angelina buscarán generar un vínculo. Prensa Gobierno de Mendoza

El Programa ya permitió que decenas de mendocinos pudieran reconstruir su pasado y encontrar respuestas. Cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajan para brindar a cada persona la posibilidad de conocer sus orígenes y construir una identidad más completa.

En caso de tener dudas sobre la identidad, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076, al instagram @derechoshumanos.mza o al e mail [email protected].