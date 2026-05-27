Test Drive de BYD en San Rafael: Yacopini invita a probar autos eléctricos e híbridos de última generación

BYD Yacopini lleva una propuesta al sur mendocino ( San Rafael ) orientada a quienes buscan interiorizarse sobre el futuro de la movilidad sustentable . A través de un exclusivo Test Drive, los asistentes podrán experimentar la tecnología, el confort y la eficiencia que posicionan a BYD como una de las marcas líderes en movilidad eléctrica a nivel mundial.

La actividad se desarrollará el viernes 29 de mayo, de 15 a 20.30, y el sábado 30 de mayo, de 10 a 17, en Av. Bartolomé Mitre 530 de San Rafael.

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Durante ambas jornadas, los interesados podrán realizar pruebas de manejo y descubrir las prestaciones de algunos de los modelos más destacados de la automotriz, que se caracteriza por combinar innovación, autonomía y eficiencia energética.

Oportunidad para conocer el BYD en San Rafael

BYD apuesta a la movilidad eléctrica en Mendoza

Los nuevos vehículos de BYD incorporan tecnología avanzada y baterías Blade Battery, desarrolladas por la propia compañía, que ofrecen mayores estándares de seguridad, duración y rendimiento frente a otras alternativas del mercado. Además, todos los modelos cuentan con el beneficio de arancel 0, una política orientada a fomentar la movilidad sustentable en Argentina.

Entre los vehículos que estarán disponibles para conocer y probar se destacan:

BYD Dolphin Mini: el eléctrico urbano elegido entre los mejores del mundo

El BYD Dolphin Mini es un compacto urbano 100% eléctrico que fue elegido World Urban Car 2025 en los World Car Awards. Diseñado para el uso diario, ofrece hasta 380 kilómetros de autonomía, permitiendo una semana o más de circulación urbana sin necesidad de recarga.

Su diseño juvenil, el amplio espacio interior y la eficiencia energética lo convierten en una de las opciones más atractivas para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

BYD Yuan Pro: SUV eléctrico con más de 400 kilómetros de autonomía

Otro de los modelos protagonistas será el BYD Yuan Pro, un SUV 100% eléctrico pensado para quienes priorizan confort, espacio y conectividad.

Cuenta con capacidad para cinco pasajeros y una cabina inteligente equipada con pantalla multimedia giratoria, control por voz y conectividad total con dispositivos móviles. Además, supera los 400 kilómetros de autonomía.

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BYD Song Pro DM-i: híbrido enchufable con más de 1.000 kilómetros de autonomía

El BYD Song Pro DM-i combina motor eléctrico y térmico para alcanzar más de 1.000 kilómetros de autonomía total.

En modo completamente eléctrico puede recorrer más de 100 kilómetros sin utilizar combustible, posicionándose entre los híbridos enchufables más eficientes del mercado argentino.

BYD Atto 2 DM-i: tecnología, eficiencia y seguridad

También estará presente el BYD Atto 2 DM-i, un SUV híbrido enchufable con tecnología Dual Mode y hasta 1.100 kilómetros de autonomía total.

El modelo permite recorrer hasta 110 kilómetros en modo 100% eléctrico para uso urbano y suma equipamiento tecnológico como Google Assistant, cámaras 360°, más de 20 asistencias ADAS y seis airbags de serie. Además, ofrece un baúl de 425 litros ampliable.

BYD Shark: potencia, velocidad y carga rápida

La propuesta se completa con la BYD Shark, un modelo que ofrece hasta 840 kilómetros de autonomía combinada y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos.

Entre sus principales características se destacan la carga rápida del 30% al 80% en 20 minutos, la batería Blade ultra segura, pantalla rotativa de 12,8 pulgadas y un completo paquete de asistencias a la conducción.

folleto test drive de BYD San rafael San Rafael y un evento imperdible si te interesan los automóviles eléctricos

Cómo participar del Test Drive de BYD en San Rafael

Desde la concesionaria explicaron que el evento busca acercar al público mendocino las últimas tendencias en movilidad eléctrica, combinando diseño, innovación tecnológica y sustentabilidad. Quienes quieran participar deberán realizar una inscripción previa online para confirmar asistencia y acceder a la experiencia de manejo.

Con esta iniciativa, Yacopini Motors continúa fortaleciendo la presencia de BYD en Mendoza y acercando nuevas alternativas de conducción eficiente y sustentable a toda la región.

Cuándo y dónde

Viernes 29 de mayo, de 15 a 20.30, y el sábado 30 de mayo, de 10 a 17, en Av. Bartolomé Mitre 530 de San Rafael.