El motocross mendocino llega a San Rafael con la tercera fecha y pilotos de cinco provincias

El circuito Don Balbus de San Rafael será escenario de la tercera fecha del Campeonato Mendocino de Motocross.

El Campeonato Mendocino de Motocross 2026 disputará este domingo su tercera fecha en el tradicional circuito Don Balbus de San Rafael , en una jornada que promete reunir a algunos de los mejores pilotos de la región. La actividad comenzará desde las 8 de la mañana y contará con competidores de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza , ratificando el gran crecimiento que viene mostrando el certamen provincial.

El circuito Don Balbus será nuevamente escenario de una fecha importante del motocross regional, en un campeonato que sigue creciendo tanto en cantidad de pilotos como en nivel deportivo.

La expectativa es muy grande debido a la presencia de competidores de distintas provincias y al gran momento que atraviesa el Campeonato Mendocino de Motocross , que viene consolidándose como uno de los certámenes más fuertes de la región.

La actividad comenzará temprano durante la mañana del domingo y se extenderá a lo largo de toda la jornada con entrenamientos, clasificaciones y mangas finales en las distintas categorías.

Además, se espera una importante presencia de público teniendo en cuenta el gran movimiento que viene generando el motocross en Mendoza durante toda la temporada 2026.

Pilotos de cinco provincias correrán en el Don Balbus

Uno de los aspectos más destacados de esta tercera fecha será el nivel de convocatoria que logró el campeonato. Según confirmó la organización, habrá pilotos de Buenos Aires, San Juan, San Luis, Córdoba y distintos puntos de Mendoza, algo que vuelve a elevar el nivel competitivo de cada categoría.

La llegada de competidores de diferentes provincias refleja el crecimiento sostenido que viene teniendo el motocross mendocino tanto desde lo deportivo como desde lo organizativo. Además, el circuito Don Balbus aparece como uno de los grandes atractivos de la fecha debido a sus características técnicas y al espectáculo que suele ofrecer para pilotos y fanáticos.

La segunda fecha dejó un espectáculo de primer nivel en Mendoza

La última presentación del campeonato se desarrolló en el circuito El Gringo Loco de El Carrizal de Abajo, donde más de 50 pilotos protagonizaron una jornada de altísimo nivel. A pesar del intenso frío, la segunda fecha mostró carreras muy competitivas y confirmó el crecimiento que atraviesa actualmente el motocross mendocino.

Entre los ganadores destacados aparecieron Tomy Castillo en 50cc A, Brenda Righi en Damas, Gastón Virhuez en Open y Román Coral en Junior, entre otros pilotos que protagonizaron mangas muy intensas.

Además, categorías como 85cc, 65cc y MX3 mostraron un salto importante desde lo técnico y competitivo.