Roland Garros tuvo una gran jornada argentina con cuatro clasificados

Francisco Comesaña consiguió una sólida victoria y se convirtió en uno de los argentinos destacados de la jornada en Roland Garros.

La delegación argentina tuvo una jornada muy positiva en Roland Garros 2026 , con las clasificaciones de Facundo Díaz Acosta , Román Burruchaga , Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo a la segunda ronda del Grand Slam parisino. Sin embargo, el día también dejó preocupación por la situación física de Sebastián Báez , quien debió abandonar su partido por molestias en la rodilla derecha.

Uno de los grandes protagonistas argentinos del día fue Facundo Diaz Acosta, quien consiguió su primera victoria en el cuadro principal de Roland Garros tras vencer al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3 .

Gran triunfo de Cerúndolo en París que ilusionó a toda la tropa nacional en Roland Garros

El zurdo argentino, que llegó desde la clasificación y recientemente sumó a Federico Delbonis a su equipo de trabajo, mostró un nivel muy sólido desde el inicio del encuentro.

Con agresividad desde el fondo de la cancha y un servicio consistente, Díaz Acosta logró dominar a un rival que además arrastraba problemas físicos producto de una lesión en el hombro. Ahora, el argentino enfrentará en segunda ronda al ganador del duelo entre Cristian Garin y Learner Tien .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/2059354330856137110&partner=&hide_thread=false Los argentinos en R1 de #RolandGarros 2026.



Tirante

Trungelliti

Etcheverry

Sierra

Navone

Ugo Carabelli

F. Cerúndolo

Díaz Acosta

Burruchaga (le ganó a Báez)

J. Cerúndolo

Comesaña



10/12. pic.twitter.com/GzSxPzkZFa — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) May 26, 2026

Román Burruchaga avanzó tras el abandono de Sebastián Báez

Otro de los argentinos que logró avanzar fue Roman Burruchaga, quien terminó beneficiándose por el retiro de Sebastian Baez cuando el partido estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0. El encuentro había comenzado mucho mejor para Báez, que dominó claramente el primer set y parecía controlar las acciones. Sin embargo, con el correr de los games comenzaron a aparecer problemas físicos en el argentino.

Después de solicitar atención médica por molestias en la rodilla derecha, finalmente Sebastián Báez decidió abandonar el partido y encendió una señal de preocupación dentro del tenis argentino.

Por su parte, Burruchaga mostró una importante reacción anímica y tenística en el segundo parcial, logrando dar vuelta el desarrollo antes del retiro de su compatriota. En la próxima ronda, el argentino se medirá frente a Felix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo completaron otra jornada positiva

El marplatense Francisco Comesana también logró avanzar después de vencer al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4). El argentino mostró muchísima personalidad en los momentos decisivos del partido, especialmente durante el tie-break del segundo set, donde logró salvar un punto clave antes de terminar imponiéndose.

Además, pese a que Quinn llegó a colocarse 4-1 arriba en el tercer parcial, Comesaña reaccionó a tiempo y terminó sellando el triunfo en un nuevo desempate. Ahora deberá enfrentar al italiano Luciano Darderi en busca de un lugar en la tercera ronda. La cuarta alegría argentina llegó de la mano de Juan Manuel Cerundolo, quien derrotó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7).

El argentino mostró mucha agresividad y firmeza mental en los puntos importantes, especialmente en los dos tie-breaks que terminaron inclinando el partido a su favor. En la próxima ronda, Juan Manuel Cerúndolo podría enfrentarse nada menos que al italiano Jannik Sinner, uno de los máximos candidatos al título en París.