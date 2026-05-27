27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Roland Garros

Roland Garros tuvo una gran jornada argentina con cuatro clasificados

Los argentinos Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron en Roland Garros 2026. Mirá los resultados.

Francisco Comesaña consiguió una sólida victoria y se convirtió en uno de los argentinos destacados de la jornada en Roland Garros.

Francisco Comesaña consiguió una sólida victoria y se convirtió en uno de los argentinos destacados de la jornada en Roland Garros.

Por Sitio Andino Deportes

La delegación argentina tuvo una jornada muy positiva en Roland Garros 2026, con las clasificaciones de Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo a la segunda ronda del Grand Slam parisino. Sin embargo, el día también dejó preocupación por la situación física de Sebastián Báez, quien debió abandonar su partido por molestias en la rodilla derecha.

Lee además
Francisco Cerúndolo debutó con una sólida victoria en Roland Garros tras vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp.  

Gran triunfo de Cerúndolo en París que ilusionó a toda la tropa nacional en Roland Garros
Thiago Tirante fue uno de los argentinos destacados de la jornada tras avanzar a la segunda ronda de Roland Garros 2026.  

Tirante y Trungelliti avanzaron en Roland Garros y Etcheverry quedó eliminado

El zurdo argentino, que llegó desde la clasificación y recientemente sumó a Federico Delbonis a su equipo de trabajo, mostró un nivel muy sólido desde el inicio del encuentro.

Con agresividad desde el fondo de la cancha y un servicio consistente, Díaz Acosta logró dominar a un rival que además arrastraba problemas físicos producto de una lesión en el hombro. Ahora, el argentino enfrentará en segunda ronda al ganador del duelo entre Cristian Garin y Learner Tien.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/2059354330856137110&partner=&hide_thread=false

Román Burruchaga avanzó tras el abandono de Sebastián Báez

Otro de los argentinos que logró avanzar fue Roman Burruchaga, quien terminó beneficiándose por el retiro de Sebastian Baez cuando el partido estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0. El encuentro había comenzado mucho mejor para Báez, que dominó claramente el primer set y parecía controlar las acciones. Sin embargo, con el correr de los games comenzaron a aparecer problemas físicos en el argentino.

Después de solicitar atención médica por molestias en la rodilla derecha, finalmente Sebastián Báez decidió abandonar el partido y encendió una señal de preocupación dentro del tenis argentino.

Por su parte, Burruchaga mostró una importante reacción anímica y tenística en el segundo parcial, logrando dar vuelta el desarrollo antes del retiro de su compatriota. En la próxima ronda, el argentino se medirá frente a Felix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo completaron otra jornada positiva

El marplatense Francisco Comesana también logró avanzar después de vencer al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4). El argentino mostró muchísima personalidad en los momentos decisivos del partido, especialmente durante el tie-break del segundo set, donde logró salvar un punto clave antes de terminar imponiéndose.

Además, pese a que Quinn llegó a colocarse 4-1 arriba en el tercer parcial, Comesaña reaccionó a tiempo y terminó sellando el triunfo en un nuevo desempate. Ahora deberá enfrentar al italiano Luciano Darderi en busca de un lugar en la tercera ronda. La cuarta alegría argentina llegó de la mano de Juan Manuel Cerundolo, quien derrotó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7).

El argentino mostró mucha agresividad y firmeza mental en los puntos importantes, especialmente en los dos tie-breaks que terminaron inclinando el partido a su favor. En la próxima ronda, Juan Manuel Cerúndolo podría enfrentarse nada menos que al italiano Jannik Sinner, uno de los máximos candidatos al título en París.

Temas
Seguí leyendo

Uno por uno: todos los cruces de los argentinos en Roland Garros

Colapinto festeja sus 23 años en pleno boom de la Fórmula 1

Ezequiel Peralta y una historia de lucha en el Desafío Ruta 40

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

La Lepra busca cerrar líder absoluto la fase de grupos ante Bolívar por la Libertadores: hora y dónde verlo

Preocupación total por Messi a días del Mundial 2026

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

LO QUE SE LEE AHORA
Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

Las Más Leídas

Un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203, en la Curva del Tiempo.

Un camión desbarrancó en Ruta 7 y el chofer murió tras perder el control en una peligrosa curva

Cuándo son los feriados de junio 2026 en Argentina

Ya se conocen los feriados de junio 2026 y los próximos días libres

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

El mendocino Lucio Álvarez cerró la etapa a poco más de 4 minutos del ganador, Nasser Al Attiyah.

El Desafío Ruta 40 llegó a Mendoza con una etapa durísima y argentinos protagonistas

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran