Francisco Cerúndolo ganó un partidazo en Roland Garros y sueña con volver al Top 20 del ranking ATP

Francisco Cerúndolo debutó con una sólida victoria en Roland Garros tras vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Francisco Cerúndolo comenzó con el pie derecho su participación en Roland Garros luego de vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp en un duro partido correspondiente a la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada. El argentino ganó por 6-3, 6-4, 6-7(7) y 6-4 tras más de tres horas y media de juego en París.

Cerúndolo mostró un gran nivel durante buena parte del encuentro y parecía encaminado a una victoria cómoda luego de quedarse con los dos primeros sets.

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Incluso, el argentino llegó a sacar para partido en el tercer parcial y tuvo un matchpoint, pero una serie de errores propios permitió la reacción de Van de Zandschulp , que terminó llevándose el tie-break y estiró el encuentro.

Sin embargo, el tenista argentino volvió a responder en un momento clave y tuvo una gran reacción en el cuarto set, donde consiguió dos quiebres fundamentales para sellar el triunfo con un sólido 6-4 .

¿Quién será el próximo rival de Cerúndolo?

Tras avanzar de ronda en Roland Garros, el próximo rival de Francisco Cerúndolo será el francés Hugo Gastón.

El local llegó a la segunda ronda después de derrotar en cinco sets a su compatriota Gael Monfils, quien disputó este torneo por última vez antes de retirarse al finalizar la temporada.

El argentino necesita una buena actuación en París para intentar regresar al Top 20 del ranking ATP, uno de los grandes objetivos que tiene para esta temporada.

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Wawrinka y Monfils, dos despedidas históricas

La jornada también dejó momentos muy emotivos en Roland Garros. Además de la despedida de Gael Monfils, otro histórico que jugó por última vez el Grand Slam parisino fue el suizo Stan Wawrinka.

El campeón de la edición 2015 quedó eliminado frente al neerlandés Jesper De Jong, cerrando así una de las trayectorias más importantes de los últimos años sobre polvo de ladrillo.