Mapa gastronómico alrededor del Metrotranvía de Mendoza: bodegas y restós accesibles

El Metrotranvía mendocino se consolidó como el transporte ideal para descubrir el gran potencial de nuestra gastronomía regional. Su traza conecta de forma directa cuatro departamentos clave del Gran Mendoza a lo largo de un viaje ágil de veinticinco paradas. Vecinos y turistas aprovechan este sistema para armar circuitos culinarios accesibles y sin demoras.

Este transporte sustentable conecta Las Heras, Ciudad, Godoy Cruz y Maipú en un trayecto total de 45 minutos que une los polos de bares y bodegas más importantes de la provincia. El viaje se abona con tarjeta SUBE, permite trasbordos y sus frecuencias se pueden chequear en tiempo real mediante la aplicación oficial mendoTRAN. Esta accesibilidad directa a metros de las vías representa un motor fundamental para impulsar el consumo en todos los comercios gastronómicos cercanos a las plataformas.

Al bajar en las estaciones Belgrano o Mendoza , los pasajeros acceden al núcleo gastronómico por excelencia de la capital. A pocos metros se despliegan las avenidas Arístides Villanueva y Sarmiento , ejes fundamentales de la vida nocturna local. En este sector, los locales ofrecen desde asados tradicionales hasta sofisticada coctelería de autor y cervezas artesanales.

Chama Santuario: Un excelente restaurante de carnes y cocina de fuegos gourmet ubicado sobre la misma avenida ferroviaria, en Avenida Belgrano 1028.

Un excelente restaurante de carnes y cocina de fuegos gourmet ubicado sobre la misma avenida ferroviaria, en Avenida Belgrano 1028. La Taberna de Moe Arístides: Uno de los bares temáticos y cervecerías más concurridos de la zona nocturna, situado en Arístides Villanueva 191.

Uno de los bares temáticos y cervecerías más concurridos de la zona nocturna, situado en Arístides Villanueva 191. La Rosadita: Parrilla tradicional muy concurrida que cuenta con asadores a la vista, ideal para almorzar en Arístides Villanueva 153.

Parrilla tradicional muy concurrida que cuenta con asadores a la vista, ideal para almorzar en Arístides Villanueva 153. Carolino Cocina: Un sofisticado restaurante de cocina de estación y pastas contemporáneas ubicado a pasos de la plataforma, en Avenida Perú 860.

Un sofisticado restaurante de cocina de estación y pastas contemporáneas ubicado a pasos de la plataforma, en Avenida Perú 860. El Asadito: Una opción moderna y sumamente popular para degustar cortes argentinos tradicionales, en Avenida Sarmiento 755.

Una opción moderna y sumamente popular para degustar cortes argentinos tradicionales, en Avenida Sarmiento 755. Ramal: Exclusivo y moderno bar de tapas que se destaca por su coctelería de autor, ideal para una salida de tragos en Avenida Sarmiento 786.

Exclusivo y moderno bar de tapas que se destaca por su coctelería de autor, ideal para una salida de tragos en Avenida Sarmiento 786. Berlina Peatonal: Cervecería artesanal que cuenta con mesas al aire libre y minutas al paso en el corazón de la Peatonal Sarmiento 111.

transporte metrotranvía Con el recorrido del metrotranvía podés conocer el mapa gastronómico de 4 departamentos de la provincia de Mendoza

¿Dónde bajar en Godoy Cruz para disfrutar de mercados modernos y bodegones de barrio?

Al sur de la Ciudad, el parador Pedro Molina en Godoy Cruz se transforma en la bajada obligatoria para los amantes de las experiencias gourmet. A muy pocas cuadras de allí se ubica Planta Uno, un moderno mercado gastronómico techado que reúne marcas espectaculares en un sólo predio.

16 de Abril de 2026, Metrotranvía, molinetes, mendotran, pago pasaje, seguridad en las estaciones del tranvía, transporte público Descubrí el mapa gastronómico alrededor del Metrotranvía Foto: Cristian Lozano

Chipirón: Exclusivo restorán de mar y cocina de fuegos comandado por reconocidos chefs de la provincia, ubicado dentro del complejo de Ceretti 244.

Exclusivo restorán de mar y cocina de fuegos comandado por reconocidos chefs de la provincia, ubicado dentro del complejo de Ceretti 244. Criolla: Una excelente parrilla y espacio de cocina mendocina que rinde homenaje a los ingredientes de nuestras raíces locales, también en Planta Uno.

Una excelente parrilla y espacio de cocina mendocina que rinde homenaje a los ingredientes de nuestras raíces locales, también en Planta Uno. Fray Luis Bar: Un bar con alma de bodegón y cantina, famoso en la zona por sus milanesas, vermut y precios accesibles en Beltrán 1380.

Un bar con alma de bodegón y cantina, famoso en la zona por sus milanesas, vermut y precios accesibles en Beltrán 1380. La Tía Rada: Un clásico e histórico bodegón de barrio reconocido por sus porciones gigantescas pensadas para compartir en familia, en Paso de los Andes 1290.

¿De qué manera la Estación Gutiérrez se conecta de forma directa con el enoturismo?

El extremo este de la línea finaliza en la Estación Gutiérrez, en el departamento de Maipú, considerada la puerta de entrada a la cuna del vino. Esta terminal sur es el secreto mejor guardado para realizar enoturismo de nivel internacional de manera económica.

Bodegas López: La opción más famosa y directa, ubicada a solo tres cuadras de la terminal en Ozamis 375. Esta firma familiar fundada en 1898 ofrece visitas didácticas y un menú ejecutivo excelente en su restaurante Rincón de López.

La opción más famosa y directa, ubicada a solo tres cuadras de la terminal en Ozamis 375. Esta firma familiar fundada en 1898 ofrece visitas didácticas y un menú ejecutivo excelente en su restaurante Rincón de López. Bodega Giol: Emblema histórico situado en Ozamis 1040 que funcionó en su época de oro como la bodega más grande del mundo. Actualmente ofrece un paseo cultural imperdible donde se puede recorrer el Museo Nacional de la Vid y el Vino.

Emblema histórico situado en Ozamis 1040 que funcionó en su época de oro como la bodega más grande del mundo. Actualmente ofrece un paseo cultural imperdible donde se puede recorrer el Museo Nacional de la Vid y el Vino. Alabama Beer Park: Un patio cervecero y resto-bar ideal para tomar variedades artesanales, comer hamburguesas y escuchar buena música en la zona de Gargantini.

Un patio cervecero y resto-bar ideal para tomar variedades artesanales, comer hamburguesas y escuchar buena música en la zona de Gargantini. Al Rescoldo Bodegón: Restaurante tradicional con un marcado ambiente familiar que destaca por la calidad de sus minutas y carnes en calle Ozamis 519.

Restaurante tradicional con un marcado ambiente familiar que destaca por la calidad de sus minutas y carnes en calle Ozamis 519. El Nuevo Rastro Gutiérrez: Un bar y restaurante clásico y económico de barrio, ideal para disfrutar de pizzas al paso y cervezas frías en Maza 2607.

Existen también valiosas alternativas históricas a mitad de camino, como la icónica Bodega Escorihuela Gascón, ubicada a pocas cuadras de la Estación Progreso en Godoy Cruz. Esta imponente estructura urbana en Belgrano 1188 requiere reserva previa y deslumbra con su arquitectura de principios del siglo XX y sus Malbec de alta gama. Para quienes buscan opciones céntricas, la multipremiada Bodega Los Toneles se ubica en Acceso Este 1360, a solo cinco minutos en auto desde la Estación Mendoza.

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Cada parador abre una ventana de oportunidades para que tanto los residentes como los turistas diseñen un itinerario a su medida, sin preocuparse por el estacionamiento o las distancias. Este recorrido estratégico promete seguir expandiéndose y sumando nuevos polos de atracción de forma constante para potenciar las economías de los cuatro departamentos.