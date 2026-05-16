Cómo reconocer un poncho artesanal este invierno y esquivar las imitaciones de sintético

¿Qué es un poncho y por qué es tan típico de Mendoza? El poncho es, en su esencia, una manta cuadrangular o rectangular con una abertura en el centro para pasar la cabeza, diseñada originalmente por los pueblos originarios para mantener los brazos libres mientras se cabalgaba. En Mendoza, su uso se consolidó debido a las extremidades del clima de montaña, donde los arrieros y gauchos necesitaban una protección impermeable contra el aguanieve y las heladas. La provincia posee una rica herencia vinculada a los telares huarpes y a las rutas comerciales sanmartinianas, lo que convirtió a esta prenda en un símbolo de resistencia y elegancia rural que hoy se luce tanto en las calles de la ciudad como en las ferias artesanales.

Para los turistas y locales que buscan resguardarse en este invierno, los ponchos más codiciados son los de vicuña, alpaca, llama y oveja. No obstante, la escasez de estas materias primas y el tiempo que demanda su tejido a mano han elevado sus costos, abriendo la puerta a las imitaciones plásticas. Al momento de comprar en un puesto artesanal o un local regional, es fundamental entrenar el ojo y el tacto.

ponchos sintéticos El poncho es una prenda que te servirá para este y todos los inviernos

¿Cómo identificar un poncho de fibra natural y esquivar el acrílico? Para evitar caer en engaños y asegurarte de que estás adquiriendo una artesanía genuina de alta calidad, existen técnicas muy sencillas que aplican los expertos textileros. Prestá atención a estos detalles antes de pagar: La prueba del tacto y la temperatura: Las fibras naturales como la lana de oveja o el pelo de llama se sienten templadas o cálidas al instante. El acrílico sintético, por el contrario, suele percibirse frío al primer contacto y genera estática.

Las fibras naturales como la lana de oveja o el pelo de llama se sienten templadas o cálidas al instante. El acrílico sintético, por el contrario, suele percibirse frío al primer contacto y genera estática. El examen visual del hilado: Un poncho artesanal hecho en telar presenta sutiles irregularidades en el grosor del hilo y en el ajuste de la trama. Si el tejido es milimétricamente perfecto y plano, estás ante una pieza hecha por una máquina industrial.

Un poncho artesanal hecho en telar presenta sutiles irregularidades en el grosor del hilo y en el ajuste de la trama. Si el tejido es milimétricamente perfecto y plano, estás ante una pieza hecha por una máquina industrial. El peso de la prenda: La lana auténtica tiene un peso propio contundente que se siente al levantarla, pero a la vez resulta ligera al usarla. Las mantas sintéticas son sospechosamente livianas o, si son gruesas, se sienten rígidas como cartón.

La lana auténtica tiene un peso propio contundente que se siente al levantarla, pero a la vez resulta ligera al usarla. Las mantas sintéticas son sospechosamente livianas o, si son gruesas, se sienten rígidas como cartón. Los flecos: En un poncho legítimo, los flecos son la continuación de los hilos de la urdimbre del telar, retorcidos a mano. Si los flecos están cosidos aparte o cortados con tijera de forma perfecta, la prenda es seriada.

En un poncho legítimo, los flecos son la continuación de los hilos de la urdimbre del telar, retorcidos a mano. Si los flecos están cosidos aparte o cortados con tijera de forma perfecta, la prenda es seriada. El olor característico: La lana pura conserva un levísimo aroma a lanolina (la grasa natural del animal), incluso después de ser lavada. El material sintético carece de olor o huele directamente a químicos y plástico. tejedora Invierno | Si bien los ponchos tejidos son más costosos es una prenda que incluso heredarás tus hijos Invertir en un poncho auténtico es una decisión inteligente que trasciende las modas de cada temporada de invierno. Aunque las opciones de ropa industrial y sintética resultan más económicas a primera vista, carecen de la durabilidad, el aislamiento térmico y el valor patrimonial de una pieza tejida a mano.

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