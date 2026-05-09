Cuánto cuesta calefaccionar el hogar: precios de estufas eléctricas y a gas en Mendoza

Las temperaturas comienzan a bajar y el invierno se siente cada vez más cerca . La crudeza del frío obliga a muchos a poner en marcha arreglos de estufas o, directamente, a comprar una nueva . En ese contexto, la oferta para calefaccionar es amplia y abarca desde estufas eléctricas y caloventores hasta las clásicas opciones a gas.

En este escenario, Sitio Andino repasó algunas opciones disponibles en una tienda de electrodomésticos con presencia en Mendoza , que también permite la compra online -aunque con un recargo en el precio por el envío.

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Estufas eléctricas, las opciones más simples de implementar

Entre sus principales ventajas, las estufas eléctricas se destacan por ser eficientes y fáciles de trasladar. En pocos minutos logran calentar un ambiente y pueden moverse con facilidad de un lugar a otro. Además, son seguras: cuentan con sistemas que las apagan ante posibles golpes y no generan residuos de combustión.

En cuanto al consumo, muchas de estas estufas operan en un rango de entre 1000 y 2500W. Este punto puede jugar en contra, ya que impacta directamente en el consumo eléctrico y, en consecuencia, en la factura de la luz.

De acuerdo con el relevamiento realizado por Sitio Andino, algunos precios son:

Estufa eléctrica infrarroja: $30.059

Estufa eléctrica panel 1400W: $146.878

Estufa eléctrica 800/1600/2000W: $64.129

Calefactor infrarrojo 2200W: $149.999

Calefactor eléctrico analógico 2000W: $209.998

En este segmento hay opciones muy económicas, como las estufas verticales -más pensadas para uso personal que para calefaccionar ambientes completos-, que pueden ubicarse entre $25.000 y $35.000, según modelo y potencia.

En una gama superior aparecen las estufas panel y los calefactores eléctricos, con mejor capacidad para climatizar ambientes pequeños o medianos, aunque a un costo más elevado.

Caloventores: una opción accesible, pero de mayor consumo

Dentro de la calefacción eléctrica también se encuentran los caloventores. Son equipos pequeños, económicos y prácticos para calentar espacios reducidos o para uso individual.

image.png Caloventores y estufas para "pasar el invierno"

Sin embargo, su principal desventaja es el alto consumo energético. Así, su bajo precio inicial puede tener como contracara un incremento significativo en la boleta de luz en los meses de mayor uso.

Según el relevamiento de este medio, algunos valores son:

Caloventor 200°C: $22.999

Caloventor 2000W: $45.999

Caloventor eléctrico: $49.999

Los precios se ubican dentro de esos rangos, aunque al momento de decidir conviene poner en la balanza no sólo el costo del equipo, sino también su impacto en el consumo eléctrico.

La clásica: ¿cuánto cuesta una estufa a gas?

Por último, las estufas a gas continúan siendo una de las alternativas más utilizadas y eficientes. Algunos precios relevados son:

Estufa garrafera plegable: $175.900

Estufa garrafera plegable: $199.999

Estufa a gas 5000 kcal: $299.999

Estufa a gas 4300 kcal: $299.999

Estufa convector 6000 TB: $511.348

Calefactor a gas 2000 kcal: $541.298

En este caso, los valores varían según el modelo, la marca y el tipo de instalación. Las estufas garraferas suelen ser más económicas -están diseñadas para alojar una garrafa en su interior-, mientras que las estufas a gas de red presentan mayores prestaciones y precios más elevados.

calefaccion gas

Más allá de la elección, es clave resaltar la importancia de contratar a un gasista matriculado para la instalación, revisión y mantenimiento de los equipos. Asimismo, ni las hornallas ni los hornos deben utilizarse para calefaccionar ambientes, ya que representan un riesgo potencial para la salud y la seguridad.

De cara al invierno, entonces, conviene revisar el presupuesto, las posibilidades económicas y la cantidad de integrantes del hogar antes de decidir si comprar una estufa eléctrica o una a gas.