Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en mayo 2026

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de mayo.
Complemento Leche del Plan 1000 días
El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses
Todo lo que tenés que saber sobre el cobro del Complemento Leche en mayo 2026
Según ANSES, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.
Con la última actualización, el monto para mayo es de $53.290 por menor. Por lo general, este beneficio se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siguiendo un calendario que se organiza según la terminación del número de documento.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo