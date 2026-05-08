Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en mayo 2026

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de mayo .

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses

Ya se sabe cuánto y cuándo se cobrarán las PNC de ANSES en mayo de 2026

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Según ANSES, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Con la última actualización, el monto para mayo es de $53.290 por menor. Por lo general, este beneficio se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siguiendo un calendario que se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8: 21 de mayo

Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8: 21 de mayo

Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Quienes deseen consultar el calendario de pagos de mayo pueden ingresar haciendo click aquí, donde encontrarán las fechas organizadas según la terminación del DNI.