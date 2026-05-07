7 de mayo de 2026
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Minería

Impulsa Mendoza abrirá una oficina en Malargüe para impulsar la minería y el empleo

Buscan acompañar el crecimiento de la minería y preparar al departamento ante el avance de nuevos proyectos.

Impulsa Mendoza abrirá una oficina en Malargüe para impulsar la minería y el empleo

Impulsa Mendoza abrirá una oficina en Malargüe para impulsar la minería y el empleo

Por Sitio Andino Economía

En los próximos meses, el departamento de Malargüe contará con una oficina de Impulsa Mendoza. Se trata del ente gubernamental enfocado en el desarrollo de la minería, la energía y el sector productivo.

La apertura fue anunciada este jueves, por las celebraciones del Día Nacional de la Minería. Mediante la presencia de Impulsa Mendoza en el departamento buscan fortalecer el vínculo con la comunidad local, informar sobre el avance de la actividad minera y acompañar la preparación de la región en relación al empleo, proveedores y capacitación.

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“En los próximos meses vamos a abrir una oficina aquí en Malargüe, que nos permita vincularnos más con la sociedad, contar claramente en qué estado está la minería y cómo debemos prepararnos. También queremos mostrar que es fundamental fortalecer el vínculo social para comprender que los riesgos son controlables y que la minería puede desarrollarse de manera segura, siempre con la participación de todos”, explicó el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.

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Malargüe alberga diversos proyectas de exploración minera.

Malargüe alberga diversos proyectas de exploración minera.

Minería en Malargüe: un desarrollo a largo plazo

Según detalló el director de Minería de la Provincia, Jerónimo Shantal, actualmente en el departamento más austral de la provincia se desarrollan los siguientes proyectos:

  • 67 minas de tercera categoría,
  • 21 plantas de tratamiento,
  • 9 acopios o corralones,
  • 65 permisos de exploración aprobados por ley y
  • 71 nuevos proyectos en evaluación.

Piña también señaló que "lo más relevante es que Malargüe, más allá de espacios específicos como el polo logístico Pata Mora, pueda consolidarse como una ciudad minera. Tiene instituciones educativas, representantes del sector privado, organismos gubernamentales y un entramado social y productivo que puede ofrecer enormes ventajas para alojar a la gran minería".

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