Expo San Juan Minera: el país productivo se concentra en la vecina provincia y marca el pulso de la industria.

La minería argentina tiene, por estos días, un único punto de encuentro. La Expo San Juan Minera volvió a abrir sus puertas y lo hizo con una escala que confirma algo que el sector viene consolidando desde hace años: el país productivo encuentra en esta feria un espacio clave para mostrar su potencial, generar negocios y discutir el rumbo de una industria estratégica.

Con la presencia de Sitio Andino en el predio, la cobertura permite dimensionar lo que ocurre en San Juan: una verdadera ciudad minera que durante tres días reúne a empresas, gobiernos, proveedores, inversores y especialistas de todo el país y del exterior.

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No se trata solo de una exposición. Funciona así como el principal nodo de articulación de la minería argentina.

Desde el 6 al 8 de mayo , San Juan se convierte en el centro neurálgico de la actividad minera nacional. La 11° edición de la Expo confirma esa condición: más de 500 empresas, delegaciones de más de 20 países y 40 mineras.

En ese marco, la feria no solo exhibe proyectos mineros en distintas etapas —exploración, desarrollo y producción—, sino que también pone en escena a toda la cadena de valor: desde grandes operadoras hasta pymes proveedoras que buscan integrarse a un sector en expansión.

La presencia de Sitio Andino permite observar de cerca esa dinámica: pasillos colmados, reuniones constantes y una agenda que combina lo técnico con lo político, lo empresarial con lo institucional.

Proveedores, proyectos y una cadena que crece

Uno de los rasgos más distintivos de esta edición es la fuerte participación de proveedores. Más de 500 empresas de servicios están presentes, ofreciendo soluciones vinculadas a logística, ingeniería, tecnología, mantenimiento y operación minera.

Expo San Juan, minera, minería Desde el 6 al 8 de mayo, San Juan se convierte en el centro neurálgico de la actividad minera nacional.

Esto no es un dato menor. La minería, cada vez más, se apoya en un entramado productivo que excede a las compañías extractivas y se expande hacia sectores industriales, tecnológicos y de servicios.

En ese sentido, la Expo funciona como una vidriera federal: empresas de Mendoza, San Juan, Santa Fe, Córdoba y otras provincias buscan posicionarse en un mercado que promete crecer de la mano de proyectos de cobre, litio y oro.

El resultado es un ecosistema donde los proyectos dialogan con quienes pueden hacerlos realidad. Desde maquinaria pesada hasta soluciones digitales, pasando por servicios ambientales y financieros, todo converge en un mismo espacio.

Un escenario atravesado por la agenda del cobre

Si hay un protagonista claro en esta edición, es el cobre. El mineral aparece como eje central de las discusiones, tanto por su demanda global como por el potencial que tiene Argentina para convertirse en un actor relevante.

La llamada “Argentina del cobre” se construye, en gran medida, en este tipo de espacios. Aquí se cruzan las decisiones de inversión, las políticas públicas y la articulación entre provincias.

Expo San Juan, minera, minería La 11° edición de la Expo confirma esa condición: más de 500 empresas, delegaciones de más de 20 países y 40 mineras.

La Expo San Juan Minera se consolida así como una plataforma estratégica donde se define parte del futuro económico del país, en un contexto internacional que demanda cada vez más minerales críticos para la transición energética.

Fuerte respaldo político y mirada federal

La dimensión política del evento es otro de los elementos que lo convierten en un espacio clave. La presencia de autoridades nacionales y provinciales le otorga un peso institucional que trasciende lo estrictamente empresarial.

Entre los principales actores se destacan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes participarán el jueves de la agenda oficial del encuentro.

A esto se suma la participación de gobernadores de las provincias que integran la mesa del cobre: San Juan Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta .

La Mesa del Cobre: el momento político clave

El punto más relevante de la agenda institucional llegará este jueves, cuando se reúna la Mesa del Cobre, uno de los espacios más importantes para la definición de políticas mineras en Argentina.

Allí estarán presentes gobernadores de provincias clave como Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, entre ellos Alfredo Cornejo, junto a funcionarios nacionales.

En términos concretos, la Mesa del Cobre se posiciona como el espacio donde se discute el futuro inmediato de la minería argentina.