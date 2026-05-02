3 de mayo de 2026
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RIGI

Ya se aprobaron 14 proyectos bajo el RIGI: minería y energía concentran la mayoría de las inversiones

Con desembolsos millonarios y presencia en ocho provincias, el esquema apunta a atraer capitales y dar previsibilidad a sectores estratégicos.

Ya se aprobaron 14 proyectos bajo el RIGI: minería y energía concentran la mayoría de las inversiones

Ya se aprobaron 14 proyectos bajo el RIGI: minería y energía concentran la mayoría de las inversiones

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Sofía Pons

La minería y la energía lideran los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ya son 14 las propuestas habilitadas para concretar inversiones millonarias a lo largo de la Argentina.

El RIGI fue creado "para impulsar el desarrollo económico del país y atraer inversiones nacionales y extranjeras" -según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-, pero los proyectos tienen que estar destinados a rubros específicos, estos son:

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  • Energía,
  • Minería,
  • Infraestructura,
  • Tecnología,
  • Forestoindustria,
  • Turismo,
  • Siderurgia,
  • Actividades relacionadas al petróleo y gas.

De las catorce iniciativas aprobadas, doce corresponden a la industria minera, energía o actividades relacionadas. Las restantes son: una terminal portuaria multipropósito en Santa Fe que beneficiará a las agroexportaciones y logística; la otra es una planta siderúrgica de acero “verde” en Buenos Aires.

Qué proyectos fueron aprobados por el RIGI

  • Parque Solar El Quemado (YPF Luz), Las Heras, Mendoza. Inversión: $211 millones de dólares.
  • Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), Río Negro/Neuquén. Inversión: $2.900 millones de dólares.
  • Proyecto GNL (Southern Energy / SADE), Golfo de San Matías, Río Negro. Inversión: $6.878 millones de dólares.
  • Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires. Inversión: $296 millones de dólares.
  • Parque Eólico Olavarría(PCR & Acindar), Olavarría, Buenos Aires. Inversión: $255 millones de dólares.
  • Proyecto Rincón de Litio(Rio Tinto), Salar del Rincón, Salta. Inversión: $2.724 millones de dólares.
  • Proyecto Galán Lithium, Salar del Hombre Muerto, Catamarca. Inversión: $217 millones de dólares.
  • Nuevo puerto, Timbúes, Santa Fe. Inversión: $277 millones de dólares.
  • Mina Gualcamayo, Jáchal, San Juan. Inversión: $665 millones de dólares.
  • Proyecto Los Azules, Calingasta, San Juan. Inversión: $2.700 millones de dólares.
  • Veladero (Barrick + Shandong), San Juan. Inversión: $436 millones de dólares.
  • Fénix – Expansión Fase 1B. Río Tinto, Catamarca. Inversión: $531 millones de dólares.
  • Diablillos (AbraSilver). Salta y Catamarca. Inversión: $764 millones de dólares.
  • Ampliación de TGS del gasoducto Perito Moreno. Neuquén/Buenos Aires. Inversión: $500 millones de dólares.

Distribución de proyectos RIGI en Argentina

Al deslizar el cursor por las provincias se puede conocer la cantidad de proyectos aprobados por el gobierno nacional.

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Mendoza fue la primera provincia en lograr la aprobación de un proyecto bajo el RIGI, con el parque solar El Quemado. Sin embargo, el monto de inversión es menor comparado con las propuestas del sector privado en otras jurisdicciones. Río Negro figura como la provincia con mayor inversión, pero el proyecto de Vaca Muerta Sur es compartido con Neuquén.

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El próximo proyecto que podría aprobarse es el de PSJ Cobre Mendocino. El CEO Fabián Gregorio confirmó la presentación para ingresar al Régimen en busca de estabilidad y previsibilidad. La empresa busca condiciones de mayor certidumbre en materia fiscal, cambiaria y jurídica. La iniciativa contempla una inversión estimada de 630 millones de dólares para la etapa de construcción.

En total, ocho provincias ya tienen habilitados proyectos de inversión por unos 30 mil millones de dólares. San Juan y Catamarca tienen tres iniciativas aprobadas cada una, y en todos los casos el objetivo es la explotación de diferentes minerales como oro, cobre y litio. Sin embargo, el yacimiento Vaca Muerta, ubicado en Neuquén y Río Negro, es el que más fondos requiere, con una inversión de $2.900 millones de dólares. Además, hay más de 20 proyectos en proceso de evaluación.

Según adelantó el CEO de YPF, Horacio Marín, en los próximos meses se aprobarían más proyectos bajo el Régimen. "¡Agarráte con el RIGI que vamos a meter en mayo y junio!", expresó en el titular de la empresa en la Expo de Economía, Finanzas e Inversiones (EFI). Sin embargo, no brindó mayores detalles al respecto.

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