23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Mineria y desarrollo

Gualcamayo ingresa al RIGI y proyecta una inversión de 665 millones de dólares en San Juan

La incorporación de Gualcamayo al RIGI abre un nuevo ciclo en San Juan, con inversiones millonarias, empleo, tecnología avanzada y proyección de largo plazo.

Gualcamayo extiende su vida con la incorporación al RIGI

 Por Marcelo López Álvarez

El anuncio de la aprobación de la incorporación del proyecto minero Gualcamayo dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) cierra una etapa de casi dos años de camino y abre otra que promete una inversión estimada en torno a los 665 millones de dólares en el proyecto sanjuanino que hace apenas un par de años estaba a punto de comenzar el proceso de cierre hasta que fue adquirida por el Grupo AISA.

Historia y relevancia de Gualcamayo

Gualcamayo, ubicada en el departamento de Jáchal, fue durante años uno de los pilares de la actividad minera en San Juan y llegó a ser la segunda productora de oro de la provincia. Su historia refleja con claridad las tensiones propias de la minería metalífera argentina: ciclos de expansión y retracción, cambios de operadores y debates persistentes. En ese contexto, la incorporación del proyecto al RIGI funciona como una señal política y económica de alto impacto, al otorgar previsibilidad normativa y un marco de estabilidad a una inversión intensiva en capital y tecnología.

Carbonatos Profundos y la extensión de la vida útil

El eje del nuevo ciclo de Gualcamayo es el desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos, una mineralización distinta a la explotada históricamente, ubicada por debajo de la actual mina subterránea. La iniciativa permitirá extender la vida útil del yacimiento en hasta 30 años adicionales, con una proyección total que podría alcanzar varias décadas si se confirman las expectativas exploratorias. De acuerdo con la información oficial, el distrito contiene más de cinco millones de onzas de oro en recursos, con más de tres millones ya categorizadas como reservas probadas y probables bajo estándares internacionales.

Inversión, tecnología y planta POX

La magnitud del proyecto no se limita al volumen de recursos. La inversión contempla la construcción de una mina subterránea de última generación, una nueva planta de procesamiento y, especialmente, una planta de oxidación a presión (POX), tecnología clave para el tratamiento de minerales complejos. Se trata de una instalación de alta sofisticación industrial, que ubicará a San Juan y a la Argentina entre los pocos países con capacidad operativa de este tipo en Sudamérica, con implicancias directas en términos de transferencia tecnológica y formación de capital humano especializado.

Impacto económico, laboral y regional

Desde el punto de vista económico y laboral, el impacto esperado es significativo. Durante la etapa de construcción, prevista a partir de 2027, se estima la generación de entre mil y mil quinientos puestos de trabajo. Una vez iniciada la producción, hacia fines de la década, la operación demandará alrededor de seiscientos empleos directos permanentes, además de una amplia red de proveedores y servicios asociados. Para una región como Jáchal, con limitada diversificación productiva, la continuidad de Gualcamayo representa un ancla fundamental de estabilidad y empleo.

La experiencia sanjuanina ofrece, además, un contraste elocuente dentro de la región cuyana. El desarrollo sostenido de la minería permitió a la provincia financiar infraestructura pública, fortalecer economías regionales y promover actividades complementarias, como la vitivinicultura o la producción hortícola. El caso de la cebolla de Jáchal, que logró posicionarse en mercados nacionales e internacionales, ilustra cómo la actividad minera convivió con otras producciones sin los impactos negativos que suelen invocarse en el debate público.

El RIGI y la estrategia nacional minera

La aprobación del proyecto se inscribe en la amplia estrategia del Gobierno nacional de impulsar el desarrollo de la minería metalífera y la energía. Ya son diez los emprendimientos avalados bajo el RIGI, con inversiones comprometidas por más de 25.000 millones de dólares.

En un contexto de restricción externa y necesidad de divisas, la minería aparece nuevamente como uno de los sectores llamados a aportar exportaciones, empleo y desarrollo regional, siempre bajo el desafío de sostener estándares ambientales y sociales acordes a las exigencias actuales.

En el caso de Gualcamayo, la llegada del Grupo AISA en 2023 fue decisiva. La nueva conducción revisó el plan de cierre presentado por el operador anterior, identificó recursos no considerados -como el oro remanente en la pila de lixiviación- y reactivó la exploración en un distrito del que apenas se ha investigado a fondo una fracción mínima de su superficie. Esa combinación de conocimiento geológico, inversión y horizonte de largo plazo es la que ahora encuentra respaldo en el esquema de incentivos del RIGI.

Inserción territorial y desarrollo sostenible

A lo largo de su historia, la mina realizó aportes relevantes a la economía local, tanto en regalías como en fondos específicos para Jáchal, además de impulsar proyectos sociales y productivos. El nuevo plan busca profundizar esa inserción territorial, priorizando proveedores locales, capacitación técnica y articulación con las comunidades. En ese sentido, la apuesta no es solo prolongar una operación minera, sino consolidar un polo productivo con impacto económico y social sostenido.

Un activo renovado con proyección de largo plazo

La aprobación del RIGI para Gualcamayo abre la posibilidad de transformar un activo en declive en un proyecto de largo aliento, apoyado en tecnología, conocimiento y reglas claras. Para San Juan, reafirma un modelo de desarrollo que hizo de la minería un eje estructural. Para la Argentina, plantea nuevamente el interrogante y la oportunidad de convertir sus recursos naturales en riqueza sostenible, con visión estratégica y consenso social.

