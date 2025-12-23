En la previa de Navidad, cuánto cuesta hacer una ensalada de fruta en Mendoza

Faltan horas para la llegada de Nochebuena y las familias ultiman detalles para completar la mesa navideña . La ensalada de frutas es uno de los clásicos indiscutidos de las fiestas y del verano , gracias a su combinación de frescura, liviandad y variedad de sabores.

Sin embargo, 2025 fue un año marcado por el estancamiento del poder adquisitivo , lo que se tradujo en una menor capacidad de consumo. Tal como advirtió tiempo atrás a este medio Omar Carrasco , titular de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) , “las ventas han caído notablemente porque la gente no compra o compra menos que antes”.

Aun así, la llegada de las fiestas de fin de año aparece como una oportunidad para reactivar el movimiento en ferias y verdulerías. En este contexto, repasamos los precios de referencia de las frutas necesarias para preparar una ensalada de frutas para Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con la UFHA , los valores mayoristas de referencia de las cajas de frutas son los siguientes:

La llegada de las fiestas y del verano se presentan como una oportunidad para activar el consumo de frutas

Banana Ecuador : entre $43.000 y $45.000

: Banana norteña: entre $34.000 y $36.000

Manzana roja premium: entre $45.000 y $60.000

Pera: entre $45.000 y $55.000

Naranja para jugo: entre $20.000 y $23.000

Kiwi: $13.000 el kilo

El listado difundido por la entidad frutihortícola aclara que la mandarina se encuentra fuera de estación, por lo que su disponibilidad es limitada.

Los precios registraron fuertes subas en los últimos meses. En septiembre, el kilo de banana Ecuador de referencia se ubicaba en $38.000, mientras que la manzana y la pera rondaban los $17.000. La naranja, en cambio, es la única fruta que mantiene su valor sin modificaciones significativas.

Asimismo, otros precios a considerar son los de la frutilla y las cerezas, también protagonistas por su sabor y color en las ensaladas. De acuerdo a precios de referencia, el kilo de frutilla se ubica a partir de $8.000 y el de cerezas a $6.000.

Por último, cabe destacar que se trata de precios orientativos, que pueden variar según el punto de compra y la calidad del producto.