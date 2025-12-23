23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
MERCADO FRUTIHORTÍCOLA

En la previa de Navidad, cuánto cuesta hacer una ensalada de fruta en Mendoza

En un año marcado por la caída del consumo, estos son los precios de la fruta en Mendoza para preparar la ensalada navideña.

 Por Soledad Maturano

Faltan horas para la llegada de Nochebuena y las familias ultiman detalles para completar la mesa navideña. La ensalada de frutas es uno de los clásicos indiscutidos de las fiestas y del verano, gracias a su combinación de frescura, liviandad y variedad de sabores.

Sin embargo, 2025 fue un año marcado por el estancamiento del poder adquisitivo, lo que se tradujo en una menor capacidad de consumo. Tal como advirtió tiempo atrás a este medio Omar Carrasco, titular de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA), “las ventas han caído notablemente porque la gente no compra o compra menos que antes”.

Aun así, la llegada de las fiestas de fin de año aparece como una oportunidad para reactivar el movimiento en ferias y verdulerías. En este contexto, repasamos los precios de referencia de las frutas necesarias para preparar una ensalada de frutas para Navidad y Año Nuevo.

ensalada de frutas fiestas1
La llegada de las fiestas y del verano se presentan como una oportunidad para activar el consumo de frutas

La llegada de las fiestas y del verano se presentan como una oportunidad para activar el consumo de frutas

Precios de referencia de las frutas para la ensalada navideña

De acuerdo con la UFHA, los valores mayoristas de referencia de las cajas de frutas son los siguientes:

  • Banana Ecuador: entre $43.000 y $45.000
  • Banana norteña: entre $34.000 y $36.000
  • Manzana roja premium: entre $45.000 y $60.000
  • Pera: entre $45.000 y $55.000
  • Naranja para jugo: entre $20.000 y $23.000
  • Kiwi: $13.000 el kilo

El listado difundido por la entidad frutihortícola aclara que la mandarina se encuentra fuera de estación, por lo que su disponibilidad es limitada.

Los precios registraron fuertes subas en los últimos meses. En septiembre, el kilo de banana Ecuador de referencia se ubicaba en $38.000, mientras que la manzana y la pera rondaban los $17.000. La naranja, en cambio, es la única fruta que mantiene su valor sin modificaciones significativas.

Asimismo, otros precios a considerar son los de la frutilla y las cerezas, también protagonistas por su sabor y color en las ensaladas. De acuerdo a precios de referencia, el kilo de frutilla se ubica a partir de $8.000 y el de cerezas a $6.000.

Por último, cabe destacar que se trata de precios orientativos, que pueden variar según el punto de compra y la calidad del producto.

