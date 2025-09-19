A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza

Se acerca la primavera, una estación ideal para el consumo de frutas y verduras . Con temperaturas más agradables, los consumidores suelen inclinarse por alimentos frescos y livianos , dejando de lado los carbohidratos. Sin embargo, este año resulta especialmente complejo para los productores , que enfrentan altos costos de producción combinados con un bajo nivel de consumo.

En este marco, Omar Carrasco –titular de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA)– señaló a Sitio Andino que, incluso con el cambio de estación (que comenzó hace más de un mes), “las ventas han caído notablemente porque la gente no compra o compra menos que antes”. Según explicó, la situación económica golpea de lleno al sector por la baja capacidad de consumo .

MERCADO CAMBIARIO Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre de 2025

Emprendimientos Agroecología en Malargüe: ovinos y abejas permiten el cultivo de frutos rojos en su naturaleza patagónica

Carrasco ejemplificó con la variación de precios entre 2024 y la actualidad. Mientras el cajón de tomate llegó a $80.000 el año pasado, hoy se ubica entre $25.000 y $30.000. En el caso del zapallito , que también alcanzó los $80.000 en 2024, actualmente oscila entre $28.000 y $32.000. Se trata de una caída significativa en un contexto de aumentos generalizados, donde la falta de consumo obliga a productores y comerciantes a reducir valores para sostener la demanda.

De acuerdo a la UFHA, los precios de referencia de las verduras son los siguientes:

La fruta y la verdura se encuentra más barata que en el 2024 por el bajo consumo

Papa sucia: $4.500

Papa lavada: $9.000

Cebolla premium: $5.000 ($400 kg)

Camote: $4.500 ($1.000 kg)

Zanahoria común: $2.500 ($500 kg)

Zapallo inglés: $3.000 ($600 kg)

Berenjena: $17.000 ($1.800 kg)

Tomate: $24.000 ($1.500 kg)

Zapallito italiano: $27.000 ($2.000 kg)

Zapallito redondo: $22.000 ($1.800 kg)

Pimiento rojo: $5.500 kg

Pimiento verde: $3.500 kg

En cuanto a las frutas de estación, los valores se ubican en:

Banana Ecuador: $38.000 ($2.500 kg)

Manzana roja: $17.000

Pera caja: $17.000 ($1.200 kg)

Naranja jugo: $20.000 ($1.300 kg)

Se trata de precios de referencia que pueden variar según el punto de venta.

Para Carrasco, que muchos de estos valores estén por debajo de los del año pasado es un claro reflejo de la compleja situación que atraviesa el sector frutihortícola.