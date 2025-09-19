CONSUMO DE ESTACIÓN

A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza

Con la llegada de la primavera, crece la elección de frutas y verduras frescas: cómo están los precios y cuál es la situación de los productores.

A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza

A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza

Foto: NA
 Por Soledad Maturano

Se acerca la primavera, una estación ideal para el consumo de frutas y verduras. Con temperaturas más agradables, los consumidores suelen inclinarse por alimentos frescos y livianos, dejando de lado los carbohidratos. Sin embargo, este año resulta especialmente complejo para los productores, que enfrentan altos costos de producción combinados con un bajo nivel de consumo.

En este marco, Omar Carrasco –titular de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA)– señaló a Sitio Andino que, incluso con el cambio de estación (que comenzó hace más de un mes), “las ventas han caído notablemente porque la gente no compra o compra menos que antes”. Según explicó, la situación económica golpea de lleno al sector por la baja capacidad de consumo.

Lee además
Agroecología: ovinos y abejas permiten el cultivo de frutos rojos en la naturaleza patagónica de Malargüe
Emprendimientos

Agroecología en Malargüe: ovinos y abejas permiten el cultivo de frutos rojos en su naturaleza patagónica
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre de 2025
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre de 2025

Carrasco ejemplificó con la variación de precios entre 2024 y la actualidad. Mientras el cajón de tomate llegó a $80.000 el año pasado, hoy se ubica entre $25.000 y $30.000. En el caso del zapallito, que también alcanzó los $80.000 en 2024, actualmente oscila entre $28.000 y $32.000. Se trata de una caída significativa en un contexto de aumentos generalizados, donde la falta de consumo obliga a productores y comerciantes a reducir valores para sostener la demanda.

frutas, verduras, verduleria, citricos.jpg
La fruta y la verdura se encuentra más barata que en el 2024 por el bajo consumo

La fruta y la verdura se encuentra más barata que en el 2024 por el bajo consumo

A cuánto están las frutas y verduras en Mendoza

De acuerdo a la UFHA, los precios de referencia de las verduras son los siguientes:

  • Papa sucia: $4.500
  • Papa lavada: $9.000
  • Cebolla premium: $5.000 ($400 kg)
  • Camote: $4.500 ($1.000 kg)
  • Zanahoria común: $2.500 ($500 kg)
  • Zapallo inglés: $3.000 ($600 kg)
  • Berenjena: $17.000 ($1.800 kg)
  • Tomate: $24.000 ($1.500 kg)
  • Zapallito italiano: $27.000 ($2.000 kg)
  • Zapallito redondo: $22.000 ($1.800 kg)
  • Pimiento rojo: $5.500 kg
  • Pimiento verde: $3.500 kg

En cuanto a las frutas de estación, los valores se ubican en:

  • Banana Ecuador: $38.000 ($2.500 kg)
  • Manzana roja: $17.000
  • Pera caja: $17.000 ($1.200 kg)
  • Naranja jugo: $20.000 ($1.300 kg)

Se trata de precios de referencia que pueden variar según el punto de venta.

Para Carrasco, que muchos de estos valores estén por debajo de los del año pasado es un claro reflejo de la compleja situación que atraviesa el sector frutihortícola.

Temas
Seguí leyendo

Aprovechá la promoción de Banco Nación en librerías y llevate tus libros favoritos

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Argentina suma una nueva operación de litio: Tres Quebradas ya está en marcha

ANSES: quiénes cobran este viernes 19 de septiembre de 2025

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Crisis en la industria alimentaria: cierran pymes y crece la incertidumbre en el sector

Por falta de avances paritarios, habrá paro y movilización de obreros vitivinícolas

El turismo mendocino, en alerta por la baja presencia de visitantes chilenos

LO QUE SE LEE AHORA
El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Las Más Leídas

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

Importante despliegue policial en el marco de distintas causas penales por robo. 
Mirá las fotos y videos

Operativo policial en la Ciudad de Mendoza: 45 allanamientos y 7 detenidos

Te Puede Interesar

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Por Natalia Mantineo
El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Por Sitio Andino Economía
A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza
CONSUMO DE ESTACIÓN

A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza

Por Soledad Maturano