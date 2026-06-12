12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Fin de semana XL en Mendoza: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Potrerillos, Valle de Uco y San Rafael

Sitio Andino relevó precios de alojamientos para cuatro personas en tres destinos turísticos de Mendoza. Cuánto cuesta una escapada de tres días y dos noches.

Fin de semana XL en Mendoza: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Potrerillos, Valle de Uco y San Rafael

Fin de semana XL en Mendoza: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Potrerillos, Valle de Uco y San Rafael

Imagen generada con IA
 Por Soledad Maturano

Este fin de semana los argentinos tendremos un descanso XL, ya que el feriado del 17 de junio -por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes- se trasladó al lunes 15 con fines turísticos. En este marco, muchos podrán aprovechar para hacerse una escapada a algunos de los destinos más lindos de Mendoza, ideales para descansar y desconectar de la rutina diaria.

Sitio Andino realizó un relevamiento de alojamientos para cuatro personas -dos adultos y dos menores-. Para ello, tomó como referencia la plataforma Booking y seleccionó entre tres y cuatro opciones por destino.

14 de Enero de 2025, Potrerillos, turismo, turistas, montaña mendocina, perilago, verano, túnel dique
Potrerillos es uno de los destinos más elegidos para una escapada corta.

Potrerillos es uno de los destinos más elegidos para una escapada corta.

Las alternativas encontradas incluyen cabañas, departamentos, chalets y complejos turísticos con servicios que van desde estacionamiento y conexión Wi-Fi hasta jardines, vistas a la montaña y espacios recreativos.

Potrerillos, entre las opciones más costosas

Potrerillos se ubicó entre los destinos con los valores más elevados del relevamiento. Las alternativas encontradas para cuatro personas oscilan entre los $175.795 y los $231.499 por tres días y dos noches:

La oferta relevada incluye principalmente cabañas y alojamientos con vistas a la montaña, uno de los principales atractivos de la zona, especialmente durante los fines de semana largos.

Valle de Uco, con propuestas intermedias

En el Valle de Uco, los precios encontrados se ubican entre los $173.480 y los $202.562 para el mismo período.

Manzano Histórico
Manzano Histórico en el departamento de Tunuyán.

Manzano Histórico en el departamento de Tunuyán.

En esta región predominan las propuestas de descanso vinculadas al paisaje cordillerano y al turismo rural, con alojamientos que combinan servicios básicos con espacios amplios y entornos naturales.

San Rafael, la alternativa más económica

Dentro de los destinos identificados, San Rafael presentó los valores más accesibles. Las opciones relevadas para cuatro personas parten de los $130.218 y alcanzaron los $144.687 por tres días y dos noches. También, incluso, hay otras opciones más económicas.

La diferencia respecto de Potrerillos y algunas alternativas del Valle de Uco posiciona al departamento del sur mendocino como una de las opciones más amigables para quienes buscan una escapada durante el feriado sin realizar un gasto tan elevado.

¿Subió con respecto al verano?

A comienzos de la temporada estival, un relevamiento realizado por Sitio Andino identificó alquileres temporarios con una amplia variedad de precios según destino, ubicación y comodidades.

san rafael turismo
San Rafael es el punto turístico con alojamiento más económico.

San Rafael es el punto turístico con alojamiento más económico.

Al comparar ambos relevamientos, se observa que las diferencias entre zonas continúan siendo marcadas. Potrerillos sigue ubicándose entre los destinos con tarifas más elevadas, mientras que San Rafael mantiene alternativas más accesibles para grupos familiares. Es decir, no hay una diferencia sustancial en la distribución de precios según zonas y, asimismo, los valores se mantienen en un punto similar.

De todos modos, los valores pueden variar significativamente según la anticipación de la reserva, la demanda generada por los feriados y los servicios incluidos en cada alojamiento.

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