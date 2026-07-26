26 de julio de 2026
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Poder Judicial Provincia de Mendoza

A trabajar: se terminó la feria y vuelve la actividad al Poder Judicial de Mendoza

Este lunes vuelve la actividad normal en todas las dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza tras la feria de invierno.

El Poder Judicial vuelve a trabajar con normalidad.&nbsp;

El Poder Judicial vuelve a trabajar con normalidad. 

Foto: Poder Judicial Mendoza
 Por Pablo Segura

El Poder Judicial Provincia de Mendoza retomará este lunes su actividad habitual luego de la finalización de la feria de invierno, que concluyó el viernes. Con el regreso de los plazos procesales y la atención normal en todas las dependencias, también volverá el ritmo habitual de audiencias y resoluciones en toda la provincia.

Durante el receso, que se extendió hasta este domingo 26 de julio, solo funcionaron juzgados, tribunales y oficinas de turno para atender causas urgentes, tal como lo dispuso la Acordada N° 32.674 de la Suprema Corte de Justicia. Desde este lunes, la actividad se normalizará en todas las circunscripciones de la Provincia de Mendoza.

Se terminó la feria y vuelve la actividad al Poder Judicial de Mendoza

El regreso de la actividad judicial tendrá como principales focos las audiencias en las que la Fiscalía solicitará que los imputados por ambos hechos permanezcan privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

Uno de los expedientes corresponde al asesinato de Germán David Di Giovambattista, empleado municipal cuyo crimen generó una amplia repercusión en la provincia. El otro está relacionado con el homicidio de Nazareno Montecino, ocurrido en Godoy Cruz, una causa que también concentra la atención de la Justicia.

Con el fin de la feria, el Poder Judicial Provincia de Mendoza volverá a desarrollar con normalidad las audiencias, juicios y trámites ordinarios, reactivando una agenda que tendrá novedades en las próximas semanas con respecto al avance de algunas causas resonantes.

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