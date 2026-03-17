El “Bocadito”, preso por matar a puñaladas en Godoy Cruz

El "Bocadito" está señalado como el autor del homicidio de Montecino, en septiembre del 2025.

Efectivos de la División de Homicidios, pertenencientes a la Policía de Mendoza, detuvieron en las últimas horas al presunto autor del crimen de Leonardo Nazareno Montecino (40) , un hombre asesinado a puñaladas durante una riña en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz.

El acusado, conocido por su apodo “Bocadito”, fue capturado durante un procedimiento policial realizado en zona de Vertientes del Pedemonte , en Luján de Cuyo, donde el acusado se intentaba ocultar de la policía.

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De esta forma, Daniel Alberto Ponce Romero será imputado en las próximas horas como autor del homicidio de Montecino, hecho ocurrido el 5 de septiembre del 2025 .

De acuerdo a la información oficial, los efectivos seguían de cerca al “Bocadito” hace varios meses y en las últimas horas recibieron el dato de que el sospechoso estaba oculto en una vivienda de Luján de Cuyo, en zona de Vertientes del Pedemonte.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica, homicidio mariana dominguez.jpg El acusado será imputado, en principio, por homicidio simple. Foto: Yemel Fil

Entonces los sabuesos llegaron al lugar, planificaron un operativo especial y concretaron la captura de Ponce Romero.

El acusado tenía pedido de captura desde fines del año pasado, cuando fue identificado como presunto autor del homicidio de Montecino.

Según la reconstrucción del hecho, la víctima fue atacada con un arma blanca en el marco de una discusión y falleció en el lugar producto de la herida.

Tras su detención, el acusado fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción 18.

Una familia marcada por la tragedia

La familia Montecino está tristemente vinculada a este tipo de hechos. Es que, en abril del 2021, Jonathan Iván Montecino, familiar de Leonardo, también fue asesinado a balazos en el barrio Campo Papa.

En ese caso, el crimen ocurrió durante una discusión en Illia y Chapadmalal del Campo Papa, en el oeste de Godoy Cruz.