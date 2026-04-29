29 de abril de 2026
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Godoy Cruz

Godoy Cruz será parte de un encuentro internacional sobre seguridad ciudadana

Godoy Cruz será una de las comunas organizadoras del encuentro virtual “¿Cómo gestionan la seguridad los gobiernos locales?”.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.

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Un espacio para compartir experiencias sobre seguridad ciudadana

La jornada propone un ámbito de diálogo técnico donde se abordarán desafíos comunes en materia de seguridad ciudadana, buscando fortalecer las capacidades de los gobiernos locales.

El programa incluirá la presentación de un relevamiento regional sobre políticas de seguridad en municipios, junto con los lineamientos del Plan de Trabajo Anual de la UTSC. Estos ejes permitirán compartir diagnósticos y proyectar acciones concretas.

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Articulación y trabajo en red

Uno de los momentos destacados será el espacio denominado “Tejiendo redes”, orientado a profundizar la articulación con la organización Peace in Our Cities.

En ese marco, se promoverá el intercambio de experiencias y estrategias colaborativas entre gobiernos locales y actores de la sociedad civil, con foco en mejorar la gestión territorial de la seguridad.

Además, durante la jornada se compartirán iniciativas que apuntan a fortalecer la cooperación entre ciudades, con el objetivo de comprender mejor las dinámicas locales y generar respuestas conjuntas frente a los desafíos regionales. El encuentro es organizado por las ciudades de Canelones (Uruguay), Peñalolén (Chile) y Godoy Cruz, y comenzará a las 10.00 horas.

Inscripción y relevamiento regional

Para participar, es necesario completar el formulario de inscripción disponible online, a través de este link de acceso al encuentro. En paralelo, la UTSC informó que se extendió el plazo para responder la Encuesta de Intereses y Prioridades 2026-2027, cuyo nuevo límite será el 30 de abril.

Este relevamiento busca reunir información clave para orientar el trabajo de la unidad, identificar necesidades en seguridad y fortalecer la cooperación entre ciudades.

Entre los temas a abordar se destacan el control de armas, la mitigación del crimen organizado, la coordinación frente al narcotráfico, los sistemas de alerta temprana para la protección de la niñez y las violencias asociadas al cambio climático.

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