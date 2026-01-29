Godoy Cruz refuerza su política de seguridad con un nuevo acuerdo provincial

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , se reunieron en la casa municipal para firmar un acuerdo con el que se busca agilizar las intervenciones en inmuebles, con el fin de bregar por la seguridad pública, el orden y la convivencia social.

Se trata de la rúbrica del acuerdo por el “Programa de intervención preventiva administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana” , que se realizó entre la Municipalidad y la Provincia.

Orden y equidad Godoy Cruz ofrece hasta un 80% de descuento a quienes regularicen su construcción

Godoy Cruz es pionero en este tipo de intervenciones, ya que en 2025 concretó acciones en diversos puntos del departamento. Ahora, y tras el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el objetivo será mantener estas medidas , pero de forma más ágil e inteligente.

Costarelli celebró estas decisiones: “Con el convenio que acabamos de firmaron con la Provincia, a partir de hoy hemos sumado agilidad e inteligencia a nuestra política de seguridad pública y convivencia social ”.

image

Es que “El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer algunas intervenciones que nos solicitaron nuestros vecinos. Cerramos casas o construcciones abandonadas. Fue una demanda que detectamos por estar en permanente contacto con el vecino, y sobre todo a partir del involucramiento directo que está teniendo Godoy Cruz en materia de seguridad”, agregó el intendente.

Por su parte, la Ministra Mercedes Rus explicó que «esta resolución de intervención prevé la celebración de convenios con todos los los municipios que quieran colaborar».

"Y es así porque, justamente, una de las etapas importantes para esta política que tiene que ver con la seguridad pública, con neutralizar estos lugares abandonados que se usan para actividades ilegales, es que después el Municipio ejecute en esos inmuebles alguna acción de tapeo, de demolición parcial, o, en casos muy graves, una demolición total" ejemplificó Rus.

Los detalles del acuerdo

El acuerdo permitirá desarrollar un procedimiento de intervención preventiva administrativa sobre inmuebles que, por su uso, ocupación o estado, pudieran representar riesgos para la seguridad pública, o para el orden y la convivencia social. Siempre mediante medidas de carácter preventivo, provisional, temporal, proporcional y razonable.

De esta manera, se establecerá un esquema de actuación por etapas, determinando la información mínima necesaria. A ello se suman instancias de coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento para la determinación y ejecución de las medidas adecuadas.

Las actuaciones comenzarán una vez que la Comuna realice un informe relativo a la necesidad de la intervención. Godoy Cruz, pionero en la intervención de inmuebles asociados a situaciones de inseguridad

A través de la implementación de este protocolo, es posible actuar sobre propiedades vinculadas a hechos delictivos. Además de avanzar con intervenciones concretas para recuperar estos espacios para los vecinos.

Acciones realizadas desde Godoy Cruz

Se retiraron autos abandonados que funcionaban como focos de delincuencia en el B° Trapiche, respondiendo al pedido de los vecinos

https://www.godoycruz.gob.ar/godoy-cruz-policia-accion-operativo-clave-la-seguridad-los-vecinos-calle-francisco-civit/

Tras reiterados hechos que preocupaban a los vecinos, se tomó intervención de una propiedad deshabitada en el B° Parque. Así, se recuperó este espacio, con más tranquilidad para el barrio.

https://www.godoycruz.gob.ar/barrio-parque-foco-puesto-viviendas-desocupadas-godoy-cruz-intervino-conflicto-delictual/

Fue cerrada una casa abandonada en el B° Jardín Serrano que era utilizada como aguantadero de delincuentes. Volvió la seguridad y tranquilidad para los vecinos.

https://www.godoycruz.gob.ar/costarelli-nuestras-acciones-contribuyen-la-seguridad-ciudadana/

El frente de una vivienda que acumulaba escombros y autos, y entorpecía el paso peatonal, quedó sin obstáculos

https://www.godoycruz.gob.ar/municipio-respondio-una-denuncia-vecinal-recupero-una-vereda-calle-lemos/

image

Godoy Cruz + Policía

Se trata de un esquema de Policiamiento en cuadrantes. Así, el programa divide el territorio en cuadrantes para un patrullaje dinámico y presencia policial cercana. Así, los agentes de la policía provincial recorren zonas conflictivas en diez vehículos de última generación comprados por el Municipio.

Además, una herramienta esencial del programa es la Vigilancia basada en datos. Es que, desde este año, se utiliza el análisis criminal para focalizar los recursos policiales en las zonas críticas.

Entonces, el monitoreo policial utiliza la georreferenciación con el SAC para identificar puntos críticos y patrullar eficientemente. Es importante resaltar que este enfoque proactivo permite la intervención temprana y la resolución rápida de conflictos.