Godoy Cruz lanza cursos de Preceptor y Secretario Escolar con puntaje oficial

El Municipio de Godoy Cruz junto al Instituto Superior de Educación Mendoza (ISEM) , lanza una nueva propuesta de formación orientada al ámbito educativo. Se trata de los cursos de Preceptor y de Secretario Escolar , dos capacitaciones con puntaje oficial. De esta manera, se apunta a fortalecer perfiles con salida laboral concreta.

En esta edición, las propuestas están destinadas a docentes o estudiantes que cuenten con al menos el 50% de una carrera docente aprobada .

Pasó un disco pare y provocó un accidente con una moto en Godoy Cruz

Cabe destacar que, ambas capacitaciones cuentan con resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE). De manera tal que garantiza su validez y reconocimiento en el sistema educativo. Por lo que, quienes participen sumarán puntaje y podrán mejorar sus oportunidades dentro del ámbito educativo.

Así, el cursado tendrá una duración de ocho meses y comenzará el 11 de abril. Por lo tanto, se dictarán en las salas de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Humano. Las mismas están ubicadas en el Hiper Libertad, Joaquín V. González y Salvador Arias.

Inicio y modalidad del curso en Godoy Cruz

Ambos cursos, se dictarán los sábados y de forma presencial. Asimismo, el horario para el cursado está dividido según la modalidad.

Es que, quienes asistan al curso de Preceptor deberán cursar de 9 a 12. Mientras, quienes decidan capacitarse en Secretariado Escolar, cursarán por la tarde, de 15 a 18.

Inscripciones y requisitos en el Hiper Libertad de Godoy Cruz

En esta oportunidad, las inscripciones se realizarán de forma presencial, el sábado 28, de 15 a 18, en la Sala 1 del Hiper Libertad. Así, quienes deseen participar deberán presentar:

DNI (original y copia)

Constancia de estudios o título docente (fotocopia).

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el ISEM, ubicado en Alfonsina Storni 228, San José, Guaymallén. Allí, la atención de Secretaría es de 9 a 12 y de 16 a 19.30. También se puede consultar a los teléfonos: 261 3135271 y 261 2152505.

Una oportunidad para crecer profesionalmente

De esta manera, Godoy Cruz continúa promoviendo instancias de capacitación que fortalecen el desarrollo profesional y amplían las posibilidades laborales en el ámbito educativo, acompañando a quienes buscan formarse y crecer dentro del sistema escolar.