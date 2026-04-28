Imputaron por homicidio al presunto autor intelectual del ataque a la nena baleada en Godoy Cruz

La medida se suma a la imputación previa de un joven de 17 años Foto: Yemel Fil

El caso de la menor de 11 años que fue baleada en Godoy Cruz registró nuevos avances en las últimas horas. La Fiscalía que investiga la causa imputó al presunto autor intelectual del ataque por homicidio , lo que marca un giro relevante en la investigación.

La medida se suma a la imputación previa de un joven de 17 años , señalado como el presunto autor material del disparo que dejó gravemente herida a la niña.

Los buscaban por un crimen en Las Heras y cayeron en un corral caprino

La fiscal Florencia Díaz Peralta imputó a Pedro "Peter" Morales Anisco por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor intelectual .

La Fiscalía que investiga la causa imputó al presunto autor intelectual del ataque por homicidio

Tras la imputación, Morales fue trasladado nuevamente al penal de Cacheuta, donde ya cumple una condena por homicidio. Según fuentes oficiales, está catalogado como un preso de "muy alto perfil", una clasificación que responde a su nivel de peligrosidad dentro del sistema penitenciario.

Dos imputados en la causa

Con esta nueva imputación, ya son dos los acusados en el expediente. El pasado 10 de abril, la fiscal había imputado a un menor de 17 años por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa por dos hechos.

El adolescente fue detenido durante un operativo con múltiples allanamientos realizados en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, en un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad.

policía, policía de mendoza Con esta nueva imputación, ya son dos los acusados en el expediente Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La hipótesis del ataque

La imputación de Morales refuerza la principal línea investigativa que sostienen las autoridades desde el inicio del caso. Según esta hipótesis, la menor habría sido atacada como parte de un mensaje intimidatorio dirigido a su padre.

El trasfondo del hecho estaría vinculado a un conflicto relacionado con el narcotráfico, el cual ya había sido judicializado años atrás y actualmente se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal.

Cómo ocurrió la balacera en Godoy Cruz

Una niña de 11 años resultó herida de arma de fuego el sábado 22 por la tarde en Godoy Cruz, luego de que un hombre efectuara disparos frente a su vivienda. El agresor escapó y es intensamente buscado.

La balacera ocurrió cerca de las 19.20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, en el barrio Los Cerrillos, en jurisdicción de la Comisaría 50ª.

Según la información preliminar, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en la zona. Testigos señalaron que vieron a un individuo salir corriendo, vestido con campera azul con capucha y bermuda de jeans.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la madre de la menor, quien relató que golpearon la puerta del domicilio y la niña salió a atender. En ese momento, se escucharon los disparos. La víctima sufrió heridas en una mano y en un miembro inferior.