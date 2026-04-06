La niña baleada en Godoy Cruz podría recibir el alta tras una evolución favorable

Mientras se acerca el momento del alta médica, surge una nueva preocupación para su madre

Tras dos semanas de internación, dos cirugías complejas y un cuadro que mantuvo en vilo a toda una comunidad, la niña de 11 años que fue baleada en Godoy Cruz muestra una evolución que los médicos califican como "asombrosa" . Sin embargo, mientras se acerca el momento del alta médica, surge una nueva preocupación: su madre aún no sabe dónde van a vivir .

La menor permanece internada en el hospital Notti, donde fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas tras resultar gravemente herida por cuatro disparos. Según relató su madre en diálogo con Sitio Andino, la evolución fue positiva y mucho más rápida de lo esperado .

Un video expuso un violento ataque en Godoy Cruz y terminó con un hombre internado

" La segunda operación salió muy bien . Le retiraron la clavija anterior, colocaron una nueva y acomodaron los huesos. También le limpiaron hematomas internos y realizaron una biopsia. El bypass está funcionando excelente ", explicó.

Los profesionales decidieron, además, no intervenir nuevamente una de sus piernas para evitar riesgos mayores. "Van a dejar que se selle sola porque cualquier otra operación podría arruinar la evolución", detalló la mujer.

La menor permanece internada en el hospital Notti, donde fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas

En las últimas horas, los estudios clínicos arrojaron resultados alentadores y el equipo médico incluso analiza otorgarle el alta este lunes. "Le sacaron los antibióticos porque los análisis y el electro dieron bien", agregó.

El impacto emocional del ataque

Más allá de la recuperación física, la niña aún enfrenta las secuelas psicológicas del violento episodio. Un equipo de especialistas en salud mental trabaja para acompañarla en este proceso.

A veces se queda callada, sin parpadear. Nos dijeron que eso se debe a que todavía está shockeada A veces se queda callada, sin parpadear. Nos dijeron que eso se debe a que todavía está shockeada

Fe, dolor y una historia atravesada por la pérdida

En medio de la angustia, la familia se aferra a la fe para sobrellevar lo vivido. La madre destacó el acompañamiento de la comunidad y las cadenas de oración que, según cree, fueron clave en la recuperación.

"Los doctores dicen que es asombroso lo rápido que evolucionó. Yo creo que es obra de Dios", expresó.

Con la voz quebrada, también compartió una reflexión profundamente emotiva: "Tenemos un ángel en el cielo que no iba a abandonar a su hermana en una situación así".

Cómo ocurrió la balacera en Godoy Cruz

Una niña de 11 años resultó herida de arma de fuego el sábado 22 por la tarde en Godoy Cruz, luego de que un hombre efectuara disparos frente a su vivienda. El agresor escapó y es intensamente buscado.

policía, policía de mendoza, operativo El caso es investigado por la fiscalía de homicidios y por el momento no hay detenidos - Ilustrativa Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La balacera ocurrió cerca de las 19.20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, en el barrio Los Cerrillos, en jurisdicción de la Comisaría 50ª.

Según la información preliminar, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en la zona. Testigos señalaron que vieron a un individuo salir corriendo, vestido con campera azul con capucha y bermuda de jeans.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la madre de la menor, quien relató que golpearon la puerta del domicilio y la niña salió a atender. En ese momento, se escucharon los disparos. La víctima sufrió heridas en una mano y en un miembro inferior.

El caso es investigado por la fiscalía de homicidios y por el momento no hay detenidos. Se cree que un grupo de sujetos atacó a la menor para amedrentar a su padre, un sujeto que está detenido y que estaría vinculado con una causa de drogas en la que están imputados varios presos y penitenciarios.