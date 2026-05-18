18 de mayo de 2026
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Monóxido de Carbono

Monóxido de carbono: dos familias de Godoy Cruz se salvaron de milagro

Dos familias fueron asistidas justo a tiempo por la Policía de Mendoza tras intoxicarse con monóxido de carbono en Godoy Cruz.

Susto por intoxicaciones con monóxido de carbono.&nbsp;

Susto por intoxicaciones con monóxido de carbono. 

Foto ilustrativa
 Por Pablo Segura

Dos episodios de intoxicación con monóxido de carbono movilizaron durante la noche del domingo a efectivos de la Policía de Mendoza y personal de Bomberos en distintas viviendas de Godoy Cruz, quienes lograron asistir a los damnificados y salvarles la vida, antes que fueran afectadas gravemente por el gas.

Los hechos ocurrieron entre las 20 y 21 de este domingo en el barrio La Estanzuela y en una vivienda de calle Bowen al 1.900, en Godoy Cruz.

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Todos los damnificados están en buen estado de salud y fuera de peligro, detallaron fuentes policiales, quienes reiteraron la importancia de tomar las medidas de prevención necesarias para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono.

Monóxido de carbono: dos familias de Godoy Cruz se salvaron de milagro

El primero de los casos ocurrió en una casa del barrio La Estanzuela, donde una mujer mayor de edad y una menor presentaron síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono.

Ambas fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital Español para recibir atención médica.

El segundo hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Bowen al 1900. Según la información policial, dos adultos resultaron afectados tras utilizar un bracero para calefaccionar el inmueble.

En este caso, las personas intoxicadas fueron asistidas por una ambulancia del servicio A Tiempo y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

En ambos procedimientos trabajó personal policial y de emergencias, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjeron las intoxicaciones.

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