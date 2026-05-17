17 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Alcohol

Viajaba zigzagueante con casi cinco veces más alcohol que lo permitido en el Acceso Sur y fue detenido

El hombre fue interceptado en la Cuarta Sección pero venía realizando maniobras peligrosas con su camioneta desde antes. El test arrojó un nivel de alcohol muy por encima del límite.

El conductor fue detectado en un control policial (Imagen ilustrativa).

El conductor fue detectado en un control policial (Imagen ilustrativa).

Por Sitio Andino Policiales

Un conductor de 36 años fue detenido en pleno centro de Mendoza durante la madrugada de este domingo, luego de protagonizar maniobras peligrosas al volante mientras circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

El operativo policial se inició cerca de las 02.30, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre una camioneta fuera de control en Acceso Sur. A partir de esa denuncia, personal policial y operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) lograron hacer un seguimiento del vehículo.

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Finalmente, la camioneta —una Volkswagen Amarok— fue interceptada en la intersección de Videla Correa y 9 de Julio, en la zona de la Cuarta Sección.

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La Ley de Tránsito de Mendoza prevé multas de hasta 5,5 millones de pesos para conductores alcoholizados.

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Un nivel de alcohol extremadamente alto

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, casi cinco veces por encima del límite permitido por ley para automovilistas particulares.

Ante esta situación, quedó a disposición del Juzgado Contravencional, mientras que el vehículo fue secuestrado y su licencia retenida.

Qué multa enfrenta el conductor alcoholizado detenido en la Cuarta Sección

La normativa vigente en Mendoza establece un límite de 0,5 g/l para automovilistas, con sanciones más severas para quienes superen el gramo por litro, como ocurrió en este caso.

Al tratarse de una falta gravísima, el conductor se expone a una multa que va de los $2.000.000 a los $5.500.000 e inhabilitación para conducir de 30 a 180 días. Además, si se tratara de una reincidencia, la inhabilitación podría extenderse hasta un año, junto con la obligación de asistir a cursos de reeducación vial.

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