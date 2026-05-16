16 de mayo de 2026
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Ruta Nacional 7

Impactante vuelco en Ruta 7 cerca de Uspallata: un conductor resultó herido

Un conductor volcó en Ruta Nacional 7 tras perder el control de su camioneta. En esta nota, todos los detalles del hecho.

Impactante vuelco en Ruta 7 cerca de Uspallata: un conductor resultó herido

Impactante vuelco en Ruta 7 cerca de Uspallata: un conductor resultó herido

Por Sitio Andino Policiales

Durante la mañana de este sábado, un impactante vuelco tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 7, en cercanías de Uspallata. El hecho ocurrió alrededor de las 9, a unos 500 metros al oeste del ingreso a la localidad. A continuación, te contamos todos los detalles.

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Cómo fue el impactante vuelco ocurrido en Ruta 7 cerca de Uspallata

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando el conductor circulaba por la Ruta Nacional 7 en dirección de oeste a este. Por motivos que aún son materia de investigación, el hombre habría perdido el control de la camioneta al desplazarse hacia la banquina y, debido al desnivel del terreno, el vehículo terminó volcando.

Tras el siniestro, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió rápidamente al lugar y asistió al conductor, quien posteriormente fue trasladado al Hospital El Carmen. Allí, los médicos le diagnosticaron politraumatismos moderados, aunque se encuentra fuera de peligro.

Además, efectivos de Policía Vial le realizaron el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue de 0 gramos de alcohol por litro de sangre. En el lugar también trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Luján-Uspallata.

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