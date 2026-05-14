Detectan carne en mal estado y contaminación cruzada durante operativos en Malargüe

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato , la Policía Rural de Mendoza realizó controles en comercios de Malargüe y decomisó más de 63 kilos de carne en mal estado o con irregularidades sanitarias . Las actuaciones quedaron judicializadas por presuntas infracciones vinculadas al riesgo para la salud pública.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que los procedimientos se llevaron adelante en distintos locales comerciales ubicados sobre calles Amigorena y Saturnino Torres Este , donde personal policial y agentes bromatológicos municipales detectaron importantes anomalías en la conservación y comercialización de productos cárnicos .

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Durante las inspecciones, los agentes constataron la presencia de carne vacuna, carne de cerdo y productos avícolas almacenados sin rotulación correspondiente, además de deficiencias en la cadena de frío y posibles situaciones de contaminación cruzada, lo que derivó en el inmediato decomiso de la mercadería.

Secuestro de carne en mal estado

Uno de los controles se realizó en un mercadito de la zona, donde fueron secuestrados más de 37 kilos de carne entre cortes vacunos congelados, carne de cerdo y milanesas de pollo. Según detallaron las autoridades, los productos eran exhibidos sin identificación y sin cumplir con las condiciones mínimas de conservación exigidas por la normativa sanitaria vigente. Toda la mercadería fue retirada del lugar para su posterior destrucción.

En un segundo operativo, los inspectores detectaron carne molida expuesta de manera inadecuada, morcillas en avanzado estado de descomposición, carne trozada sobre maquinaria y bifes almacenados junto a huevos y condimentos dentro de una cámara frigorífica, situación considerada de alto riesgo sanitario. En ese procedimiento se decomisaron más de 25 kilos de productos cárnicos.

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Lucha contra el abigeato en Malargüe

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la Comisaría 24 de Malargüe de la Policía de Mendoza, en el marco de causas iniciadas por presunta infracción al Artículo 201 del Código Penal, normativa que sanciona conductas que puedan comprometer la salud pública.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estos controles forman parte de las acciones preventivas que la Policía Rural desarrolla en distintos puntos de Mendoza para combatir el abigeato, la faena clandestina y reforzar las condiciones de comercialización de alimentos.