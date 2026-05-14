14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Carne

Detectan carne en mal estado y contaminación cruzada durante operativos en Malargüe

Los controles fueron en dos comercios y derivaron en causas judiciales por riesgo para la salud pública. Encontraron productos en estado de descomposición.

Secuestro de carne en Malargüe.

Secuestro de carne en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural de Mendoza realizó controles en comercios de Malargüe y decomisó más de 63 kilos de carne en mal estado o con irregularidades sanitarias. Las actuaciones quedaron judicializadas por presuntas infracciones vinculadas al riesgo para la salud pública.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que los procedimientos se llevaron adelante en distintos locales comerciales ubicados sobre calles Amigorena y Saturnino Torres Este, donde personal policial y agentes bromatológicos municipales detectaron importantes anomalías en la conservación y comercialización de productos cárnicos.

Lee además
Estuidantes de San Rafael buscarán viajar a México. video

De un aula de San Rafael a la élite mundial de la robótica: quiénes son "Los Merinitos"
Roberto Ríos, director de ganadería de la provincia de Mendoza. video

Abigeato, animales secuestrados y sospechas sobre policías rurales: rompió el silencio Ganadería

Durante las inspecciones, los agentes constataron la presencia de carne vacuna, carne de cerdo y productos avícolas almacenados sin rotulación correspondiente, además de deficiencias en la cadena de frío y posibles situaciones de contaminación cruzada, lo que derivó en el inmediato decomiso de la mercadería.

carne 2

Secuestro de carne en mal estado

Uno de los controles se realizó en un mercadito de la zona, donde fueron secuestrados más de 37 kilos de carne entre cortes vacunos congelados, carne de cerdo y milanesas de pollo. Según detallaron las autoridades, los productos eran exhibidos sin identificación y sin cumplir con las condiciones mínimas de conservación exigidas por la normativa sanitaria vigente. Toda la mercadería fue retirada del lugar para su posterior destrucción.

En un segundo operativo, los inspectores detectaron carne molida expuesta de manera inadecuada, morcillas en avanzado estado de descomposición, carne trozada sobre maquinaria y bifes almacenados junto a huevos y condimentos dentro de una cámara frigorífica, situación considerada de alto riesgo sanitario. En ese procedimiento se decomisaron más de 25 kilos de productos cárnicos.

carnes 3

Lucha contra el abigeato en Malargüe

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la Comisaría 24 de Malargüe de la Policía de Mendoza, en el marco de causas iniciadas por presunta infracción al Artículo 201 del Código Penal, normativa que sanciona conductas que puedan comprometer la salud pública.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estos controles forman parte de las acciones preventivas que la Policía Rural desarrolla en distintos puntos de Mendoza para combatir el abigeato, la faena clandestina y reforzar las condiciones de comercialización de alimentos.

Temas
Seguí leyendo

"La comunidad está en alerta": hablaron desde el IES de Tupungato tras los rumores de cierre

Entrás a su casa... y viajás décadas en el tiempo: la historia de un coleccionista mendocino

Tras la denuncia de una afiliada, OSEP defendió la cobertura total para cirugías oncológicas

La poda ya empezó en el Valle de Uco y la tecnología gana terreno en las fincas

Cuánto necesita una familia de Alvear para calefaccionarse con leña este invierno 2026

General Alvear: denuncian irregularidades de la Policía Rural tras un control ganadero

En otra estafa virtual en Malargüe, le robaron casi $2 millones en segundos

Ambiente, emprendedores y eficiencia: las claves del reconocimiento a la Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Agua Botada, al suroeste de Malargüe (Fotos Mercedes Mendiola). video

El fenómeno OVNI resurge en Malargüe y atrae a investigadores de todo el país

Las Más Leídas

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Con una inversión cercana a los US$210 millones, El Quemado alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW.

El parque solar más grande del país inaugura en Mendoza: qué impacto tendrá El Quemado en el sistema eléctrico argentino

Dura condena tras un juicio civil por mala praxis contra el Hospital Perrupato de San Martín.

Un hospital mendocino deberá pagar $214 millones por un caso de mala praxis

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país.

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país