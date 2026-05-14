Preocupación en Tupungato por versiones sobre el cierre del IES 9-009

En los últimos días comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios locales una alerta vinculada al posible cierre del IES 9-009 de Tupungato , situación que generó preocupación entre estudiantes, docentes, familias y distintos actores de la comunidad educativa del Valle de Uco .

Las versiones comenzaron a tomar fuerza a partir de la publicación de la Resolución 1622 y de distintos planteos internos que hoy mantienen en estado de alerta a la institución.

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Frente a este escenario, desde Noticiero Andino dialogamos con la vicerrectora del Instituto Alejandra Arancibia , quien brindó detalles sobre el contexto actual y explicó cuáles son los motivos que han movilizado a distintos integrantes de la comunidad educativa.

La directiva remarcó la importancia de llevar tranquilidad, aclarar la información que comenzó a circular públicamente y sostener abiertos los canales de diálogo mientras se analiza el alcance de la normativa y las decisiones institucionales.

Una comunidad de educaicón en estado de alerta

Mientras continúan las reuniones internas y el seguimiento de la situación, docentes, estudiantes y familias permanecen atentos a las definiciones que puedan surgir en los próximos días.

La preocupación crece especialmente en el Valle de Uco, donde el Instituto representa una referencia clave en materia de formación superior y desarrollo educativo para cientos de jóvenes de la región.