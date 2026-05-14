Preocupación en Tupungato por versiones sobre el cierre del IES 9-009

En los últimos días comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios locales una alerta vinculada al posible cierre del IES 9-009 de Tupungato, situación que generó preocupación entre estudiantes, docentes, familias y distintos actores de la comunidad educativa del Valle de Uco.
Las versiones comenzaron a tomar fuerza a partir de la publicación de la Resolución 1622 y de distintos planteos internos que hoy mantienen en estado de alerta a la institución.
La palabra de la conducción del Instituto IES 9-009 de Tupungato
Frente a este escenario, desde Noticiero Andino dialogamos con la vicerrectora del Instituto Alejandra Arancibia, quien brindó detalles sobre el contexto actual y explicó cuáles son los motivos que han movilizado a distintos integrantes de la comunidad educativa.
La directiva remarcó la importancia de llevar tranquilidad, aclarar la información que comenzó a circular públicamente y sostener abiertos los canales de diálogo mientras se analiza el alcance de la normativa y las decisiones institucionales.
Una comunidad de educaicón en estado de alerta
Mientras continúan las reuniones internas y el seguimiento de la situación, docentes, estudiantes y familias permanecen atentos a las definiciones que puedan surgir en los próximos días.
La preocupación crece especialmente en el Valle de Uco, donde el Instituto representa una referencia clave en materia de formación superior y desarrollo educativo para cientos de jóvenes de la región.
Embed - IES Tupungato en alerta:"Niegan que vayan a cerrarlo, pero todo indica que nos quieren llevar a eso"