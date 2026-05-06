6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato abrió las inscripciones para un nuevo Curso de Manipulación Segura de Alimentos

La capacitación en Tupungato se realizará los días 19 y 26 de mayo en el CRUT, mientras que la renovación de carnets fue programada para el 29 de mayo.

Curso de manipulación de alimentos en Tupungato.

Curso de manipulación de alimentos en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato informó que ya se encuentra habilitada la inscripción para una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a vecinos y trabajadores que necesiten obtener o renovar el carnet habilitante.

Para completar la inscripción, los interesados deberán realizar previamente el pago de la tasa correspondiente. El boleto puede gestionarse de manera presencial en la Oficina de Rentas del edificio municipal, ubicado en Avenida Belgrano 348, y abonarse en Tesorería, con atención de lunes a viernes de 7 a 13.

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También se podrá efectuar el pago en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata, o de manera virtual a través de la plataforma de pago habilitada por el municipio. Una vez cumplido ese paso, los aspirantes deberán ingresar al sitio oficial del municipio y completar el formulario online disponible en el banner específico del curso.

Desde el área de Bromatología, una vez confirmada la inscripción, se enviará por correo electrónico un manual de estudio que deberá ser leído previamente a la capacitación. Como cierre del cursado, se realizará una evaluación escrita.

Desde el municipio recordaron que aquellas personas que no cuenten con acceso a internet o tengan dificultades para completar el trámite online podrán acercarse personalmente a la oficina de Bromatología, ubicada en el primer piso del edificio municipal, para recibir asistencia.

Fechas del curso en Tupungato

  • Martes 19 de mayo
  • Martes 26 de mayo
  • Horario: de 8.30 a 12.30

Las jornadas se desarrollarán en el Centro Regional Universitario Tupungato (CRUT), ubicado en calle Alem y Dorrego, barrio Aeroclub, distrito Villa Bastías.

Renovación de carnet en Tupungato

  • Viernes 29 de mayo
  • Hora: 8.30
  • Lugar: CRUT

Con esta propuesta, el Municipio continúa fortaleciendo la formación y el cumplimiento de normas sanitarias vinculadas a la elaboración, manipulación y comercialización de alimentos en el departamento.

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