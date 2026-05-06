Tunuyán impulsa una propuesta educativa sobre biodiversidad en el Parque La Lombardía

El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Ambiente, abrió la convocatoria para una nueva propuesta formativa destinada a docentes y estudiantes del departamento, centrada en el Sendero Interpretativo “Bio Río”.
El municipio de Tunuyán invita a docentes y estudiantes a formarse en flora, fauna nativa y educación ambiental.
El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Ambiente, abrió la convocatoria para una nueva propuesta formativa destinada a docentes y estudiantes del departamento, centrada en el Sendero Interpretativo “Bio Río”.
Ubicado en el Parque De La Lombardía, el espacio fue diseñado especialmente para promover el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza y generar nuevas herramientas pedagógicas vinculadas al ambiente.
La capacitación abordará contenidos relacionados con flora y fauna nativa, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de estas temáticas dentro del ámbito educativo y potenciar la valoración de la biodiversidad local.
La propuesta está orientada especialmente a docentes, estudiantes y personas que trabajan con temáticas ambientales, animales y plantas, y que buscan sumar nuevas experiencias para llevar al aula.
“Bio Río” es un espacio ambiental abierto al público que invita a conocer, interpretar y reflexionar sobre la riqueza natural del entorno, fomentando la educación ambiental y el compromiso con su conservación.
Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden anotarse a través del formulario habilitado por el municipio.