Tunuyán impulsa una propuesta educativa sobre biodiversidad en el Parque La Lombardía

Propuesta educativa en el Parque La Lombardia de Tunuyán.

El Municipio de Tunuyán , a través de la Dirección de Ambiente , abrió la convocatoria para una nueva propuesta formativa destinada a docentes y estudiantes del departamento, centrada en el Sendero Interpretativo “Bio Río”.

Ubicado en el Parque De La Lombardía , el espacio fue diseñado especialmente para promover el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza y generar nuevas herramientas pedagógicas vinculadas al ambiente.

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La capacitación abordará contenidos relacionados con flora y fauna nativa , con el objetivo de fortalecer la enseñanza de estas temáticas dentro del ámbito educativo y potenciar la valoración de la biodiversidad local.

La propuesta está orientada especialmente a docentes, estudiantes y personas que trabajan con temáticas ambientales, animales y plantas , y que buscan sumar nuevas experiencias para llevar al aula.

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Un aula a cielo abierto en Tunuyán

“Bio Río” es un espacio ambiental abierto al público que invita a conocer, interpretar y reflexionar sobre la riqueza natural del entorno, fomentando la educación ambiental y el compromiso con su conservación.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden anotarse a través del formulario habilitado por el municipio.