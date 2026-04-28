28 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Inseguridad en plazas de Tunuyán: vecinos reclaman mayor control

Noticiero Andino recorrió espacios públicos en Tunuyán y dialogó con vecinos, quienes expresaron preocupación por situaciones de inseguridad.

Inseguridad en plazas de Tunuyán.

Inseguridad en plazas de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

En las últimas semanas, vecinos del distrito Ciudad de Tunuyán manifestaron su preocupación por distintos hechos de inseguridad registrados en plazas barriales. Ante estos reclamos, Noticiero Andino realizó un recorrido por tres espacios públicos del departamento para relevar testimonios y conocer de primera mano cuáles son las situaciones que más inquietud generan en la comunidad.

Quienes viven en las inmediaciones de estas plazas coincidieron en señalar episodios que afectan la tranquilidad cotidiana, especialmente durante la noche y en horarios de baja circulación.

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Qué dicen los vecinos cercanos a la plaza

Durante el relevamiento, los testimonios apuntaron a diferentes problemáticas que generan malestar y temor, vinculadas principalmente al uso indebido de los espacios públicos y a la falta de controles.

En ese sentido, los vecinos remarcaron la necesidad de reforzar la presencia preventiva y mejorar las condiciones de seguridad en estos lugares que, en muchos casos, son puntos de encuentro para familias y niños.

El reclamo por mayor seguridad en la Ciudad de Tunuyán

La preocupación se centra en recuperar estos espacios como ámbitos seguros para la comunidad. Por eso, quienes residen en la zona pidieron mayor intervención para garantizar condiciones adecuadas de convivencia.

El planteo apunta a que las plazas vuelvan a ser lugares de recreación y encuentro, sin situaciones que generen temor o inseguridad.

Informe sobre la inseguridad en plazas de Tunuyán

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