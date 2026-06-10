10 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán completó una importante transformación urbana en Colonia Las Rosas

Los trabajos forman parte de un plan sostenido de intervención que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de Colonia Las Rosas en Tunuyán.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán, encabezada por el intendente Emir Andraos, inauguró las nuevas obras de mejoramiento urbano ejecutadas en Puente Giunta, en el distrito de Colonia Las Rosas.

El acto contó con la participación de vecinos y autoridades, quienes celebraron la finalización de una intervención que busca consolidar el proceso de urbanización del sector y mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.

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Una transformación integral para el barrio

Las obras contemplaron una importante intervención en materia de infraestructura urbana, incluyendo la construcción de:

  • Nuevas cunetas.

  • Colectores aluvionales.

  • Cruzacalles.

  • Banquinas.

  • Cordones.

  • Puentes de hormigón.

  • Ensanche de los accesos principales al barrio.

Además, se colocaron nuevos nomencladores viales, cuyos nombres fueron elegidos democráticamente por los propios vecinos, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad comunitaria.

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Un plan de obras que continúa creciendo en Colonia Las Rosas

Desde el municipio destacaron que esta intervención se suma a otras mejoras realizadas en años anteriores, como la colocación de carpeta de concreto asfáltico y la reconversión del alumbrado público a tecnología LED.

Estas acciones forman parte de un plan sostenido de infraestructura que busca transformar los espacios públicos y fortalecer los servicios urbanos en distintos puntos del departamento.

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El reconocimiento de los vecinos de Colonia Las Rosas

Durante el acto inaugural, Rosa Martínez, vecina de la zona, expresó su agradecimiento al municipio por las obras realizadas y destacó el impacto que tienen en la vida cotidiana de quienes habitan el lugar.

Los vecinos valoraron especialmente las mejoras en accesibilidad, seguridad y circulación, además de la puesta en valor de los accesos al barrio.

Emir Andraos: "Hoy tenemos más de 20 obras simultáneas"

Por su parte, el intendente Emir Andraos agradeció el trabajo realizado por el delegado municipal de Colonia Las Rosas, el personal de la Secretaría de Infraestructura y los equipos que participaron de las tareas de mejora y parquización.

Además, remarcó la importancia de mantener activa la obra pública como herramienta para el desarrollo local. "Por suerte estamos ordenados, tenemos una administración fuerte, que garantiza que la obra pública siga en funcionamiento. Hoy estamos con más de 20 obras simultáneas en el departamento y así vamos a seguir", afirmó.

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Una obra pensada para mejorar la calidad de vida

La inauguración también sirvió como espacio de encuentro entre funcionarios y vecinos, quienes compartieron experiencias y coincidieron en destacar el valor de estas intervenciones para el crecimiento de la comunidad.

Desde el municipio señalaron que continuarán avanzando con nuevas obras consideradas esenciales para seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Colonia Las Rosas y de todo Tunuyán.

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