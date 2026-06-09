Tunuyán recuperó más de 7 toneladas de plástico gracias a un programa ambiental

El programa Tunuyán Verde cerró una nueva edición reconociendo a las escuelas que se destacaron por su compromiso con el reciclaje de plástico y el cuidado del medio ambiente . La iniciativa logró recuperar más de 7.000 kilos de plástico PET durante su última etapa.

La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Ambiente que encabeza la ingeniera Lucía Fiori , junto a Eco de los Andes , COINCE y Distribuidora Gama , en un trabajo conjunto con instituciones educativas y empresas privadas.

Durante el acto de cierre fueron premiadas las escuelas Ejército de los Andes , Ignacio Álvarez y José Pedroni , por la labor realizada en la recolección y reciclaje de plástico.

Además de reconocer a las instituciones, se destacó especialmente a los estudiantes que lideraron las campañas de recuperación de material reciclable dentro de sus comunidades educativas.

Más de 7.000 kilos de plástico recuperados

En el marco de la actividad, el intendente Emir Andraos explicó que una persona puede generar alrededor de 25 kilos de plástico por año, lo que pone en evidencia la importancia de promover hábitos responsables de consumo y reciclaje.

Gracias al trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y familias, durante esta última etapa del programa se logró recuperar más de 7.000 kilos de plástico PET, evitando que esos residuos terminaran en basurales o espacios naturales.

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Un programa que ya recuperó más de 45 toneladas

Desde el inicio de Tunuyán Verde se han recuperado más de 45 toneladas de plástico, consolidando al programa como una de las principales iniciativas ambientales del departamento.

En este contexto, Andraos planteó un nuevo desafío para los próximos años y manifestó el objetivo de alcanzar durante 2026 los 10.000 kilos de plástico recuperado, fortaleciendo el trabajo de reciclaje y la conciencia ambiental en toda la comunidad.

La propuesta demuestra que el compromiso colectivo entre Estado, escuelas, empresas y vecinos puede generar un impacto positivo y concreto en el cuidado del ambiente.