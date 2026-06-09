Mientras el Gobierno instala semáforos inteligentes en el Gran Mendoza, qué pasa en el Sur y el Este provincial.

El anuncio de la instalación de semáforos inteligentes en distintos puntos del Gran Mendoza marcó un avance en materia de movilidad urbana . Sin embargo, la iniciativa también abrió el interrogante sobre cómo se trabaja la incorporació n de nueva infraestructura vial en los departamentos más poblados del Sur y el Este .

¿Qué ocurre en San Rafael o San Martín ? SITIO ANDINO consultó cómo se planifica la instalación y cuáles son las principales demandas en cada zona. Asimismo, este medio se comunicó con Tunuyán —la comuna del Valle de Uco con mayor número de habitantes—, pero desde el municipio comunicaron no tener información sobre ello.

Desde San Rafael informaron que si bien la instalación de los semáforos corresponde a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Mendoza , el municipio ha colaborado en algunos casos, aportando equipos en algunos de los lugares estratégicos donde faltaban semáforos. De hecho, en septiembre del año pasado, el intendente Omar Félix incorporó dos nuevos equipos en los transitados cruces de Irene Curie y Vélez Sarsfield y en Juan XXIII y El Libertador.

“Si bien es una tarea que corresponde a la Secretaría de Transporte, ante los reiterados pedidos y la falta de respuestas se decidió hacer la inversión desde el Municipio ”, expresó aquella vez la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

semáforos en san rafael Así se veía la instalación de semáforos en los cruces de Irene Curie y Vélez Sarsfield y en Juan XXIII y El Libertador, en San Rafael. Foto: archivo.

A esto se suma un pedido —que lleva varios años— de instalación de un semáforo de dos tiempos en la esquina de Avenida 9 de Julio y calle Corrientes, y uno de cuatro tiempos en la intersección de las avenidas Rivadavia y Espejo. En rigor, el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, en la Declaración N°3702, solicita que el área que responde al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia, “destine a la brevedad los medios y fondos necesarios a fin de que se instalen equipos” en dichas zonas.

El documento tiene fecha del 30 de julio de 2025, pero existen pedidos comunitarios que datan del 2022 donde reclaman la colocación, o en todo caso el estudio de la posibilidad de instalar un semáforo en la “problemática” unión entre Rivadavia y Espejo. En 9 de Julio y Entre Ríos ocurre algo similar. Según pudo constatar este medio, hasta el momento no se ha dado respuesta a las solicitudes en ninguna de las 3 esquinas.

Tránsito y seguridad vial: el plan de San Martín para nuevas intersecciones

Por su parte, la Municipalidad de San Martín trabaja en la instalación de nuevos semáforos para ordenar la circulación vehicular en distintos puntos del departamento. Según explicó Sergio Luna, integrante del área de Electromecánica del municipio, hay "una oficina que se va encargando de analizar la problemática vial en San Martín y siempre se suma la experiencia, lo que vemos en los accidentes, donde tratamos de minimizar la mayor cantidad posible y donde hay más tráfico", explicó.

El funcionario señaló que cada proyecto es evaluado de manera particular, ya que no siempre la semaforización representa la solución más adecuada. "Hay lugares donde un semáforo ayuda y en otros casos genera problemas o retrasos. Entonces vamos viendo cada situación antes de colocarlo", indicó.

Además, remarcó que la tarea implica una inversión importante para las arcas municipales: "Son equipos que no son nada baratos. Una semaforización puede estar entre los 40 y 50 millones de pesos, por lo que representa una inversión importante para trabajar en la solución de los problemas de tránsito", sostuvo. Aunado, si bien las obras se ejecutan con fondos municipales, los proyectos deben ser enviados previamente a la provincia para su evaluación técnica. Según añadió, durante la actual gestión no se han realizado obras de este tipo con financiamiento provincial directo.

Una vez concluidas las obras, los semáforos son entregados al área de Transporte de Mendoza, quienes se hacen responsable de su control y mantenimiento.

semaforo, semaforos, transito, calle, tránsito a San Martín evalúa la implementación de semaforización inteligente en algunas de las principales avenidas del departamento.

¿Luz verde a los semáforos inteligentes en San Martín?

Entre los planes a futuro, el municipio analiza la implementación de semaforización inteligente en algunas de las principales avenidas del departamento. Sobre la mesa hay alrededor de 22 intersecciones proyectadas para futuras instalaciones y, a medida que se disponga de recursos, se podría avanzar con nuevas licitaciones.

En lo que respecta a la semaforización inteligente, que permitiría interconectar semáforos, incorporar cámaras y optimizar el tránsito, —aunque implica mayores costos—, hay una intersección en la mira donde podría comenzar a implementarse esta tecnología o al menos, en el interín, facilitar la onda verde.

Dos nuevas intersecciones ya están en marcha

Recientemente se licitó la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de Carril Montecaseros y Carril Norte, una zona cercana al cementerio de San Martín que registra un importante movimiento vehicular. "Es una intersección bastante complicada porque son dos vías importantes, con velocidades altas y mucho tránsito", explicó.

Sumado a esto, en estos días se realizará la apertura de sobres para una nueva obra en la esquina de Carril Norte y calle Lavalle, un punto que cuenta con un largo prontuario de accidentes viales.

Semáforos inteligentes: cuáles fueron los criterios para elegir Ciudad y Godoy Cruz

En diálogo con este medio, Luis Borrego, secretario de Transporte, explicó que la decisión responde a criterios técnicos vinculados a la congestión vehicula r y a la necesidad de priorizar los corredores donde circula una mayor cantidad de usuarios del transporte público.

"Hemos tomado los sectores más críticos del Gran Mendoza, que son donde existe mayor congestión. Además, muchas de las avenidas que serán intervenidas están relacionadas con las trazas del transporte público", señaló. Según indicó, la sincronización inteligente permitirá que colectivos y vehículos particulares circulen con mayor fluidez. "Si el transporte público funciona más rápido y puede transitar mejor gracias a las ondas verdes, es más utilizado por las personas porque los viajes son mucho más cortos", afirmó.

El funcionario aclaró que esto no significa que otros departamentos queden excluidos del proyecto. De hecho, adelantó que existe una tercera etapa que incluirá nuevas zonas del Gran Mendoza y eventualmente corredores estratégicos del resto de la provincia.

Las etapas del proyecto de semaforización inteligente

La iniciativa provincial está dividida en tres grandes etapas:

Etapa I: Costanera

La primera fase comenzó en abril del año pasado e incorporó al sistema inteligente las 18 intersecciones de la Costanera, desde calle Brasil hasta la Rotonda del Avión.

Según Borrego, los resultados obtenidos durante el primer año de funcionamiento han sido positivos, especialmente considerando que se trata de uno de los corredores más complejos del área metropolitana.

Embed #Mendoza | Se presenta la Gestión Inteligente de Tráfico de la provincia pic.twitter.com/1Yx3SpD1lK — Sitio Andino (@sitioandinomza) April 1, 2025

Etapa II: Ciudad y Godoy Cruz

La etapa actualmente en proceso de adjudicación comprende 217 intersecciones en sectores de alta congestión vehicular de ambos departamentos.

En qué esquinas estarán los nuevos semáforos inteligentes

Ciudad de Mendoza:

José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Salta (de Além a Maipú), Rioja (de Beltrán a Barraquero), Patricias Mendocinas (de Godoy Cruz a Pedro Molina), Chile (de San Lorenzo a Godoy Cruz), Buenos Aires–Necochea (de Costanera a Perú), Gutiérrez–Lavalle (de Perú a Costanera), Paso de los Andes (de Andrade a Fader), Beltrán (de Costanera a Mitre), Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau (de Boulogne Sur Mer a Costanera), Morón–Peltier–Pueyrredón (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Emilio Civit (de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas), Godoy Cruz (de Perú a San Martín) y San Martín (de Godoy Cruz a Mosconi).

Godoy Cruz:

Corredor del Oeste, el corredor Paso de los Andes–Joaquín V. González (de Santiago del Estero a Pedro Benegas), San Martín (de Yrigoyen–Brasil a José Ingenieros) y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas (de Cervantes –Puente Olive– a Joaquín V. González)

Etapa III: expansión al resto del Gran Mendoza

La tercera fase contempla extender la tecnología hacia otras zonas estratégicas de Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, además de evaluar futuras intervenciones en corredores relevantes de departamentos como San Martín y San Rafael.