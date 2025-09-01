San Rafael suma semáforos para mejorar el tránsito en zonas críticas

Las tareas se realizan en los cruces de Irene Curie y Vélez Sarsfield y en Juan XXIII y El Libertador. “Si bien es una tarea que corresponde a la Secretaría de Transporte de la Provincia, ante los reiterados pedidos y la falta de respuestas se decidió hacer la inversión desde el Municipio”, afirmó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

image Los trabajos ya se encuentran avanzados en la colocación de las estructuras e instalaciones eléctricas de cada semáforo. En los próximos días se avanzará en la instalación de los equipos semafóricos. Ante el desarrollo urbano y el crecimiento del tránsito vehicular en ambas arterias, desde la comuna se había solicitado al ente provincial la instalación de ordenadores viales.

Tras el paso del tiempo sin respuestas positivas, se decidió realizar la inversión desde la comuna para mejorar la seguridad vial en ambas zonas de la Ciudad.

El municipio de San Rafael instala dos semáforos en cruces claves de la Ciudad Embed - SAN RAFAEL: EL MUNICIPIO INSTALA 2 NUEVOS SEMÁFOROS