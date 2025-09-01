Iniciativa municipal

San Rafael suma semáforos para mejorar el tránsito en zonas críticas

Los nuevos dispositivos se instalan con fondos comunales para dar respuesta a la creciente demanda de ordenamiento vial en la Ciudad de San Rafael.

image

Las tareas se realizan en los cruces de Irene Curie y Vélez Sarsfield y en Juan XXIII y El Libertador. “Si bien es una tarea que corresponde a la Secretaría de Transporte de la Provincia, ante los reiterados pedidos y la falta de respuestas se decidió hacer la inversión desde el Municipio”, afirmó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

Lee además
Ardua tarea de normalización del municipio de San Rafael tras el paso de la tormenta de Santa Rosa. video
Consecuencias de la tormenta

San Rafael ejecuta un plan de acción tras los más de 80 milímetros de lluvia
Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados
image

Los trabajos ya se encuentran avanzados en la colocación de las estructuras e instalaciones eléctricas de cada semáforo. En los próximos días se avanzará en la instalación de los equipos semafóricos. Ante el desarrollo urbano y el crecimiento del tránsito vehicular en ambas arterias, desde la comuna se había solicitado al ente provincial la instalación de ordenadores viales.

Tras el paso del tiempo sin respuestas positivas, se decidió realizar la inversión desde la comuna para mejorar la seguridad vial en ambas zonas de la Ciudad.

El municipio de San Rafael instala dos semáforos en cruces claves de la Ciudad

Embed - SAN RAFAEL: EL MUNICIPIO INSTALA 2 NUEVOS SEMÁFOROS

Temas
Seguí leyendo

San Rafael suma tecnología para facilitar denuncias con equipos digitales

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

FUSIONA 2025 abrió su segunda edición en San Rafael con más de 60 empresas

Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"

San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Correo Argentino en San Rafael: avanza la restauración de sus murales históricos

LO QUE SE LEE AHORA
Estacionamiento Medido Digital en la Ciudad de Mendoza.
Centro mendocino

Rige en Mendoza un nuevo Estacionamiento Medido Digital: dónde será y en qué horarios

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
"NECESITAMOS QUE LIMPIEN"

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Te Puede Interesar

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes.
Elecciones

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes

Por Florencia Martinez del Rio
La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por inteligencia ilegal
Nueva medida

La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por "inteligencia ilegal"

Por Sitio Andino Política
Con esta boleta única se avanza en la organización de los comicios
Cuenta regresiva

La Junta Electoral aprobó la boleta única para cargos nacionales por Mendoza

Por Carla Canizzaro