5 de mayo de 2026
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Mercado Pago ofrece descuentos del 100% en boletos de colectivos: cómo acceder

Mediante una promoción, hay reintegros del 100% del valor de los viajes en colectivo. Conocé cómo acceder al beneficio.

Una billetera virtual ofrece descuentos del 100% en boletos de colectivos

Una billetera virtual ofrece descuentos del 100% en boletos de colectivos

Foto: Yemel Fil

Mercado Pago lanzó una promoción que permite a sus usuarios obtener el 100% de reintegro en los viajes realizados en colectivo. La iniciativa, que estará vigente durante todo el mes de mayo, busca incentivar el uso de pagos digitales en el transporte público.

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Solo pueden acceder al descuento los usuarios que la plataforma notifique previamente.

Solo pueden acceder al descuento los usuarios que la plataforma notifique previamente.

Cómo acceder a reintegros en boletos de colectivo

El beneficio está dirigido exclusivamente a usuarios que hayan recibido la comunicación de la promoción y que activen previamente la opción dentro de la aplicación. Además, solo aplica para quienes no hayan utilizado antes el pago con QR en estos servicios.

Según detallan los términos y condiciones, el reintegro será total sobre el valor del viaje, con un tope máximo de $8.000 por usuario. Esto significa que, una vez alcanzado ese monto, los viajes posteriores ya no contarán con devolución.

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Los usuarios de transporte público pueden ahorrar hasta $8.000.

Los usuarios de transporte público pueden ahorrar hasta $8.000.

El sistema funciona a través del pago con código QR generado en la app de Mercado Pago en líneas de colectivo habilitadas. El dinero será reintegrado en la cuenta del usuario dentro de un plazo que puede variar entre 72 horas y 5 días hábiles después de realizado el pago. La promoción tiene vigencia hasta el 31 de mayo inclusive.

De esta manera, la billetera virtual suma un nuevo incentivo para fomentar el uso de pagos electrónicos en el transporte, en un contexto donde cada vez más usuarios adoptan alternativas digitales para sus consumos cotidianos.

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