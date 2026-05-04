Debido a la guerra en Medio Oriente, suben los subsidios al gas y los mendocinos se verán beneficiados

El gobierno nacional dispuso aplicar un aumento extraordinario del 25% para los subsidios al gas durante mayo con el objetivo de atenuar el impacto de la suba de los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente . El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció la medida este lunes en una nueva conferencia de prensa.

Al contemplar la suba de las tarifas de los combustibles a nivel global, el Ejecutivo decidió aplicar el tope máximo del 25% de bonificación adicional extraordinaria previsto en el decreto de unificación de subsidios. En Mendoza, 252.765 usuarios verán el descuento reflejado en la boleta de gas .

El secreto de los supermercados: por qué pagás lo que pagás

Nueva inversión bajo el RIGI promete más gas y menos importaciones para el invierno de 2027

De esa población, 7.190 hogares pertenecen a la Zona Sur y Valle de Uco (Gas del Sur S.A.) y 245.575 al resto de la provincia (Distribuidora de Gas Cuyana).

La bonificación excepcional fue implementada este lunes por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial , y se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) .

La Secretaría de Energía publicó la Resolución 11/2026 que fija la bonificación extraordinaria del Subsidio Energético Focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios. Esto significa que todos los usuarios de gas… pic.twitter.com/ZcGTohfsQn

De esta manera, durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen SEF, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado.

Al fundamentar la decisión, desde el Ejecutivo sostuvieron que “la modificación de la bonificación extraordinaria responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos”.

EStufa estufas invierno consumo gas - 394637 El conflicto bélico en Medio Oriente perjudicó los valores de los combustibles y el gas.

El registro de Subsidios Energéticos Subsidiado está vigente y aquellos que necesiten inscribirse pueden hacerlo, ya sea para los descuentos en energía eléctrica, gas natural, garrafa o gas propano por redes.

Para registrarse, solo es necesaria la factura del servicio eléctrico y gas, DNI vigente, CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y un correo electrónico de uso frecuente. La inscripción se realiza mediante www.argentina.gob.ar/subsidios o https://epremendoza.gob.ar/resef/.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EPRE MENDOZA (@epremendoza)

Contexto internacional y su influencia en las tarifas argentinas

En relación al momento en que se toma la medida, explicaron en la normativa que “el contexto energético internacional se encuentra afectado por crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas para la producción y comercialización de hidrocarburos, particularmente en Medio Oriente, lo cual ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del gas natural y del gas propano indiluido por redes”.

En este sentido, recordaron que “la República Argentina, si bien cuenta con recursos gasíferos propios, mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna, especialmente en períodos de alta estacionalidad”.

Ante dicho escenario, reconocieron que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, por lo que fue necesario avanzar con el aumento de los subsidios.

Por su parte, en el caso de la electricidad, se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año. Para este mes, se fijó en 10,67%.

Con información de NA