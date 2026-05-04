4 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este lunes 4 de mayo de 2026

ANSES informa que sigue la entrega de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, iniciadas el mes pasado.

ANSES: quiénes cobran este lunes 4 de mayo de 2026

ANSES: quiénes cobran este lunes 4 de mayo de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 4 de mayo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Lee además
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para mayo 2026

¿Cuándo cobro ANSES en mayo 2026? Consultá el calendario actualizado
ANSES: quiénes cobran este jueves 30 de abril de 2026

ANSES paga hoy: beneficiarios que cobran este 30 de abril

ANSES: quiénes cobran este lunes 4 de mayo de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Abril - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026.
  • Abril - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

calendario, Anses
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

  • Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

Miércoles de cobros en ANSES: quiénes reciben su pago este 29 de abril de 2026

Becas Progresar: ANSES avanza con depósitos atrasados

Hoy cobra ANSES: beneficiarios del martes 28 de abril de 2026

Este lunes 27 de abril de 2026 ANSES paga a estos beneficiarios

ANSES paga este viernes 24 de abril: quiénes cobran hoy

El equilibrio en riesgo: dólar, deuda y recesión en tensión

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 4 de mayo de 2026

Ya no se trata de apostar: Qué busca ahora una tradicional sala de juegos de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 4 de mayo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 4 de mayo de 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

El hecho es investigado como averiguación de muerte

Conmoción en San Rafael por la muerte de ciudadano chileno en el Dique Agua del Toro

Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

Perdió el control y cayó al vacío: cuatro heridos en un impactante vuelco en San Rafael