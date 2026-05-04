ANSES: quiénes cobran este lunes 4 de mayo de 2026

Por Juan Pablo Strappazzon 4 de mayo de 2026 - 00:00
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses lunes 4 de mayo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Abril - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026. Abril - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el
10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo
Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8: 21 de mayo Documentos terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8: 21 de mayo Documentos terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Prenatal Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio Prestación por Desempleo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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