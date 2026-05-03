Tragedia en San Rafael: un hombre murió tras caer a un dique e investigan las causas

Un hombre de 51 años murió este domingo por la mañana en San Rafael , tras caer al agua mientras se encontraba pescando junto a su familia en el Dique Agua del Toro . El hecho es investigado como averiguación de muerte .

La víctima fue identificada como U.N.R., de nacionalidad chilena , quien había llegado al lugar alrededor de las 9 de la mañana junto a su hermano y un menor de 9 años , a bordo de un Fiat Palio .

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Según las primeras reconstrucciones, cerca de las 11.30, mientras compartían una jornada de pesca, el hombre se retiró momentáneamente hacia la zona de sanitarios.

De acuerdo con fuentes policiales, minutos después su hermano escuchó un ruido compatible con una caída al agua . Al acercarse, confirmó que se trataba de la víctima.

Embalse Agua del Toro (1) El hombre estaba pescando junto a su familia en San Rafael Foto: Mun. San Rafael Turismo

Ante la dramática situación, el familiar se dirigió hacia el sector sur del paredón y se arrojó al agua en un intento por rescatarlo. Sin embargo, no lo logró y observó cómo el cuerpo se sumergía, ya sin signos vitales.

Tras el llamado de emergencia, personal de Bomberos arribó al lugar y realizó un operativo que permitió la extracción del cuerpo sin vida desde el interior del lago.

Por disposición del fiscal de turno, se llevaron adelante las medidas de rigor y el hecho quedó formalmente caratulado como averiguación de muerte, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias precisas del fallecimiento.