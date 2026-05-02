Video: un parapentista cayó sobre cables eléctricos en General Alvear

Una escena de gran tensión se vivió durante la tarde del sábado en General Alvear , cuando un hombre que practicaba parapente a motor terminó impactando contra un poste eléctrico tras sufrir un desperfecto mecánico en pleno vuelo . Aunque el episodio quedó registrado en video , el parapentista resultó fuera de peligro gracias a la rápida intervención de vecinos de la zona.

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En lo que parecía una escena de película, en la intersección de las calles Corrientes y Bernardo Irigoyen , transeúntes se sorprendieron al ver a un hombre atrapado en altura sobre un tendido eléctrico.

Equipado con un motor con hélice en la espalda , casco y vela de parapente , el protagonista se encontraba realizando un vuelo recreativo aunque estuvo a punto de terminar en tragedia .

Según las primeras informaciones sobre la mecánica del hecho, el hombre volaba a baja altura cuando un desperfecto en el motor lo obligó a intentar un aterrizaje de emergencia en una zona abierta. Sin embargo, no logró concretarlo debido a la escasa altitud, por lo que terminó impactando contra un poste de luz, lo que amortiguó una caída directa al suelo.

Aunque la situación generó temor entre los vecinos por el riesgo de una descarga eléctrica, lograron asistirlo y ayudarlo a descender. Finalmente, la víctima se encuentra fuera de peligro.