1 de mayo de 2026
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Monóxido de Carbono

Dramático relato de uno de los intoxicados por monóxido de carbono en Las Heras

David, uno de los intoxicados con monóxido de carbono en Las Heras, relató lo sucedido en una entrevista en Aconcagua Radio.

La familia intoxicada con monóxido de carbono quedó internada en el Carrillo.&nbsp;

La familia intoxicada con monóxido de carbono quedó internada en el Carrillo. 

 Por Pablo Segura

Una familia de Las Heras vivió horas de terror por una intoxicación de monóxido de carbono y seis personas, tres de ellas menores de edad, salvaron su vida de milagro, al ser asistidos por médicos cuando presentaban mareos, desmayos y hasta convulsiones.

David, uno de los damnificados, contó en Aconcagua Radio lo que vivió su familia en las últimas horas y en medio de la conmoción por la situación aseguró que “tener ventilada la casa nos salvó la vida”.

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“Si no hubiese tenido ventilado el lugar donde está el calefón, hoy no la estamos contando”, relató David, aún en el hospital Carrillo mientras se recuperan sus tres hijas y pareja luego de lo ocurrido en el barrio Amigorena de Las Heras.

Dramático relato de uno de los intoxicados por monóxido de carbono en Las Heras

El hombre de 31 años relató que todo comenzó hace dos días. “Mi señora empezó con mareos, se desmayó en casa, se descompensó. La llevamos a la habitación, la reanimamos. Y cuando la paramos, se volvió a desmayar. La llevamos al hospital y nos dijeron que tenía la glucosa baja”, recordó David.

Luego continuó: “Pasó todo y anoche veo a mi bebé que tenía los ojos para atrás, como que se iba. Cuando logro calmarla, mi otra nena de 4 años empieza a contraerse, a torcer el cuerpo. La levanto y se me desmaya. Salimos corriendo al hospital y ahí se volvió a desmayar mi señora”.

A partir de ese momento fue todo un drama. También se desmayó su padre y el propio David. “Primero nos estabilizaron a todos. A los niños primero. Mi hija más grande se había quedado en la casa y empezó a convulsionar. La lograron traer y la asistieron. Ahí nos dijeron que era por monóxido de carbono”, recordó.

“Creen que puede ser un problema en el calefón. La recomendación que le doy a todo, es que mantengan ventilada la casa”, explicó el damnificado.

Escuchá el relato completo de David, uno de los intoxicados con monóxido de carbono en Las Heras:

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