Dramático relato de uno de los intoxicados por monóxido de carbono en Las Heras

Una familia de Las Heras vivió horas de terror por una intoxicación de monóxido de carbono y seis personas, tres de ellas menores de edad, salvaron su vida de milagro , al ser asistidos por médicos cuando presentaban mareos, desmayos y hasta convulsiones.

David, uno de los damnificados, contó en Aconcagua Radio lo que vivió su familia en las últimas horas y en medio de la conmoción por la situación aseguró que “ tener ventilada la casa nos salvó la vida”.

“Si no hubiese tenido ventilado el lugar donde está el calefón, hoy no la estamos contando”, relató David , aún en el hospital Carrillo mientras se recuperan sus tres hijas y pareja luego de lo ocurrido en el barrio Amigorena de Las Heras .

El hombre de 31 años relató que todo comenzó hace dos días. “Mi señora empezó con mareos, se desmayó en casa, se descompensó. La llevamos a la habitación, la reanimamos. Y cuando la paramos, se volvió a desmayar. La llevamos al hospital y nos dijeron que tenía la glucosa baja”, recordó David.

Luego continuó: “Pasó todo y anoche veo a mi bebé que tenía los ojos para atrás, como que se iba. Cuando logro calmarla, mi otra nena de 4 años empieza a contraerse, a torcer el cuerpo. La levanto y se me desmaya. Salimos corriendo al hospital y ahí se volvió a desmayar mi señora”.

A partir de ese momento fue todo un drama. También se desmayó su padre y el propio David. “Primero nos estabilizaron a todos. A los niños primero. Mi hija más grande se había quedado en la casa y empezó a convulsionar. La lograron traer y la asistieron. Ahí nos dijeron que era por monóxido de carbono”, recordó.

“Creen que puede ser un problema en el calefón. La recomendación que le doy a todo, es que mantengan ventilada la casa”, explicó el damnificado.

Escuchá el relato completo de David, uno de los intoxicados con monóxido de carbono en Las Heras: